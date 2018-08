Neil Armstrong primer ser humano en pisar la luna cumpliría 88 años

agosto 5, 2018 - 6:33 am

Neil Armstrong se convirtió en 1969 en el primer ser humano que pudo pisar la luna. Este ingeniero, astronauta de la NASA, fue el comandante del Apolo 11, la primera misión pilotada al satélite de la tierra.

Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Wapakoneta, Ohio. Hijo de Stephen y Violet Armstrong, su infancia transcurrió en diferentes localidades debido a la profesión de su padre: auditor.

Armstrong mantuvo desde muy niño un contacto continuo con la aeronáutica. A los dos años, ya había asistido a las Carreras Nacionales Aéreas de Ohio y a los seis realizó su primer vuelo en un aeroplano. Con 15 años, Neil comenzó a tomar lecciones de vuelo en un aeropuerto al norte de Wapakoneta. Recibió la licencia de piloto antes de graduarse de la Secundaria Blume en Wapakoneta en 1947.

Armstrong recibió una beca de la Marina de los Estados Unidos y se comenzó sus estudios de ingeniería aeronáutica en la Universidad. En 1949 inició su servicio militar en la Marina como aviador, y en 1950 fue enviado a la guerra de Corea. Durante el conflicto voló en 78 misiones de combate.

En1952 Armstrong se unió al Comité Consultivo Nacional (NACA). Durante 17 años trabajó de ingeniero, piloto de pruebas, astronauta y administrador de la NACA y su agencia sucesora, la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA).

A mediados de la década de 1950, Armstrong se trasladó al Centro de Vuelos Edwards de la NASA en California, donde se convirtió en

piloto de investigaciones. Armstrong voló en más de 200 modelos diferentes de aviones, incluyendo aviones de reacción, cohetes, helicópteros y planeadores. Paralelamente, realizó un máster en ciencias de ingeniería aeroespacial de la Universidad del Sur de California.

Armstrong obtuvo una plaza de astronauta en 1962, lo que le obligó a fijar su residencia a El Lago, Texas, cerca del Centro de Vuelos Espaciales de Houston. Allí fue sometido a cuatro años de duro entrenamiento para que el programa Apolo lograra la meta de llevar al primer hombre a la Luna antes de que finalizara la década, tal y como había prometido en 1961 el presidente John Fitzgerald Kennedy.

El 16 de marzo de 1966 voló en su primera misión espacial como comandante del Gemini 8, con David Scott. Durante esa misión, Armstrong condujo la nave a un exitoso acoplamiento con el Agena, aunque problemas posteriores le obligaron a hacer un aterrizaje de emergencia.

Como comandante del Apolo 11, la primera misión pilotada a la Luna, Armstrong fue la primera persona en alunizar y poner pie sobre la superficie lunar. El 16 de julio 1969, Armstrong, Michael Collins, y Edwin E. “Buzz” Aldrin comenzaron su viaje a la Luna. Collins fue el piloto del módulo de mando. Aldrin, un experto en sistemas, fue el piloto del módulo lunar y se convirtió en el segundo ser humano en caminar sobre la Luna.

Como comandante del Apolo 11, Armstrong pilotó el módulo lunar y logró un aterrizaje seguro sobre la superficie lunar. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la Luna y pronunció su famosa frase: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad” (orig.: “That´s one small step for a man, one giant leap for mankind”). El 24 de julio de 1969, los tres hombres aterrizaron en el Océano Pacífico y fueron recogidos por el portaaviones U.S.S. Hornet.

Los tres astronautas del Apolo 11 fueron honrados con un desfile en la ciudad de Nueva York tan pronto regresaron a la Tierra. Armstrong recibió la Medalla de la Libertad, la distinción más importante ofrecida a un civil de los Estados Unidos. Otras distinciones de Armstrong recibidas al finalizar su misión incluyeron la Medalla a la Distinción por Servicio de la NASA, la Medalla al Servicio Excepcional de la NASA, 17 medallas de otras naciones y la Medalla de Honor del Congreso Espacial.

Hacia principios de la década de 1970 Armstrong accedió al cargo de vice-administrador asociado para la división de Aeronáutica de las Oficinas Centrales de la NASA, en Washington, D.C. En ese puesto fue responsable de la coordinación y administración del trabajo de investigación y tecnología general de la NASA relacionado con la aeronáutica.

Después de abandonar la NASA en 1971, comenzó su trabajo como profesor en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cincinnati, hasta 1979.

Durante los años 1982 y 1992, fue presidente del Computing Technologies for Aviation, Inc., en Charlottesville, Virginia. Después de estos trabajos, Armstrong se convirtió en presidente de la junta directiva de AIL Systems, Inc., una compañía de sistemas electrónicos en Deer Park, Nueva York.

Agencias