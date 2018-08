Mujer terminó con su novio y como venganza intentó matar de hambre a su perro (FOTO)

agosto 21, 2018 - 3:43 pm

Un caso de maltrato animal se registró en Carolina del Sur, Estados Unidos, luego que una señora llamada Elizabeth James intentó asesinar de hambre al perro de su exnovio, como venganza porque decidió terminar su relación.

El can nombrado Champ fue torturado de manera cruel y salvaje. Elizabeth James alimentaba a sus animales en frente del perrito, que sufría al ver la comida y no alcanzarla.

Champ, no comía nada y estuvo a punto de fallecer ante los ojos despiadados de la mujer, que gozaba con su venganza al involucrar a un animalito que nada tenía que ver y solo se dedicaba a darle mucho amor en medio de su pueril inocencia.

Por fortuna, un vecino se dio cuenta del aterrador estado físico de Champ y no dudó en llamar al Control de Animales del Condado de Laurens para que acudan al rescate del can, que solo le quedaba poco tiempo de vida.

“No soy un héroe, el verdadero héroe fue un vecino que decidió tomar cartas en el asunto y tomó al animal hasta que pudimos llegar a ayudarlo. Para ser perfectamente honesto, si ese hombre no hubiera tomado cartas en el asunto y si no hubiera hecho lo que hizo, ese perro estaría muerto. Yo no soy nada en esta historia, fue un ciudadano común el que hizo la diferencia para salvar la vida de este perro”, manifestó el director del Control de Animales, Jon Giles Gilmer.

El perro fue llevado de inmediato a una veterinaria. Se encontraba anémico y al interior de su hocico había gusanos, sin embargo, los valerosos veterinarios le salvaron la vida.

La mujer fue arrestada por la Policía por agresión animal y se llevarán a cabo investigaciones para determinar cuál será su condena.

Agencias

Noticia al Día