Muere el modelo Rick Genest alias ‘Zombie Boy’ a los 32 años

agosto 3, 2018 - 4:10 pm

Rick Genest, el modelo canadiense conocido como Zombie Boy porque tenía el cuerpo tatuado como un muerto viviente, ha sido encontrado muerto en su apartamento de Montreal (Canadá) en circunstancias que apuntan a un suicidio, según informa la publicación TMZ y medios locales.

Genest se hizo famoso en 2011 cuando apareció en el videoclip de Lady Gaga de la canción Born this way. La cantante estadounidense se ha mostrado “devastada” por su “suicidio” y ha pedido públicamente que se “borre el estigma” de que no se pueda hablar de los problemas de salud mental. “Si estás sufriendo, llama a un amigo o a la familia hoy. Debemos salvarnos unos a otros”, ha pedido a través de Twitter.

La empresa que representaba al modelo también ha emitido un comunicado en el que inciden en que Zombie Boy “fue amado por los que tuvieron la oportunidad de conocerlo”. “Icono de la escena artística y del mundo de la moda, este innovador, a contracorriente de la cultura popular, ha encantado nuestros corazones”, han escrito desde Dulcedo Management en la red social Facebook.

Zombie Boy tenía el récord Guinness por tener tatuados 176 insectos en su cuerpo y 139 huesos. En sus últimos días, trabajaba en un álbum de canciones originales con el exguitarrista de Rob Zombie, Mike Riggs, según informa la emisora canadiense Heart radio.

Nicola Formichetti, estilista de Lady Gaga y diseñador creativo de Thierry Mugler, le descubrió en 2010, año en el que participó en una campaña publicitaria de la firma y participó en el vídeo de la cantante. A partir de entonces comenzó a trabajar en grandes proyectos en publicaciones como Vanity Fair o Vogue Homme. Formichetti también ha mostrado su dolor por la muerte del modelo.

Agencias/Noticia al día