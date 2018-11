Mourinho reacciona al documental del Mánchester City: “Si eres un club rico puedes comprar mejores jugadores, pero no clase”

agosto 19, 2018 - 2:30 pm

El técnico del Mánchester United, Jose Muorinho, ha vuelto a criticar a su máximo rival en la Premier, el Manchester City de Guardiola. Esta vez el portugués salió a dar su opinión acerca del nuevo documental All or Nothing: Manchester City de Amazon, que lanzó el City para mostrar la rutina de su plantel en la pasada temporada.

“Creo que puedes tener una película fantástica, respetando a los demás. No necesitas ser irrespetuoso. No lo he visto, pero sé algunas cosas sobre la película. Mi reacción es que si eres un club rico puedes comprar mejores jugadores, pero no puedes comprar clase. Esa es mi primera reacción”, dijo el portugués, que no se quedó ahí.

“La segunda reacción es que salgo en la película, así que podría pedir derechos. Una película sin mí no vende mucho. Necesitaba estar en ella. Pero si me envían una de las camisetas que tenían en el túnel cuando jugamos allí, las que decían ‘lo hicimos en el derby’, me daré por vencido con los derechos“, añadió.

Las supuestas camisetas a las que se refiere Mourinho serían las que el Manchester City habría tenido preparadas para celebrar el título de la Premier de la temporada pasada en el partido ante el United el 7 de abril. Finalmente no habrían podido usarse ya que los diablos rojos se llevaron el triunfo en el encuentro, retrasando el alirón skyblue una jornada más.

Agencia