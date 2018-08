Mollie Tibbetts, la joven desaparecida que ha paralizado a Estados Unidos

agosto 7, 2018 - 12:42 pm

Por unos momentos se creyó que la desesperada búsqueda de Mollie Tibbetts, una joven de 20 años que salió a correr en Brooklyn, Iowa (EEUU), y nunca más regresó a su casa, podría haber terminado de la peor forma. Es que autoridades de ese estado norteamericano habían hallado un cuerpo de una mujer de una edad similar a unos 160 kilómetros de donde fue vista por última vez.

Según el portal Infobae, el cadáver de la joven -blanca y de edad similar a la de Mollie– fue encontrado en el Condado de Lee, en Iowa, de acuerdo al diario Des Moines Register. Sin embargo, los investigadores descartaron esa posibilidad tras cruzar los datos de ambas víctimas, una desaparecida y la otra muerta sin identificar aún.

Una vez descartado esta pista -que hubiera representado el peor final para la joven estudiante de la Universidad de Iowa– los investigadores del FBI pusieron nuevamente el foco en un granjero. Un criador de cerdos de la zona al que fueron a interrogar dos veces. Creen que algo sabe sobre la desaparición de Mollie.

Sin embargo, lo que hizo levantar las sospechas respecto a su versión es que el FBI le ofreció someterse a una prueba poligráfica para saber si mentía o no respecto a Mollie. Fue el jueves pasado y Cheney se rehusó. Fueron dos los agentes federales que lo entrevistaron. “No sé quiénes eran esos dos, pero me llevaron al cuartel de bomberos el martes y me interrogaron durante dos horas. Sabía que era una pérdida de tiempo”, dijo el hombre.

Mollie desapareció el pasado 18 de julio. Fue luego de que saliera a correr. Su novio Dalton Jack fue el último en verla con vida. Eran las 7.30 pm de aquella jornada. Horas después, a las 10 pm, el joven recibió un mensaje de ella desde su cuenta de Snapchat. Luego de eso, el silencio absoluto.

Su madre Laura Calderwood cree que aún está viva. Que alguien la secuestró y que la mantiene como rehén. Está desesperada: “Si alguien la ha secuestrado, le suplicamos que la libere. Es nuestra mayor esperanza que, si alguien la tiene, que simplemente la liberen y reclamen ese dinero que hemos recaudado para su libertad”.

Por ahora parecería que es poco lo que la policía de Iowa tiene como pruebas respecto a Mollie, la joven más buscada en los Estados Unidos.

