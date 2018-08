“Mi casa es un museo”, el último poema del maestro Hugo Figueroa Brett

agosto 19, 2018 - 7:16 pm

A escasas horas de su partida física Noticia al Día hace homenaje al maestro Hugo Figueroa Brett, con la publicación de su más reciente poema.

“Mi casa es un museo”. La advertencia sería exagerada si no la afirmara una persona cuya vida ha sido esculpida con arte y sonetos. Del amor entre el ilustre pintor Natividad Figueroa y la activista política Carmen Brett, nació hace sesenta y ocho años en Carirubana, Falcón, un talentoso bohemio cuya pluma ha adoptado el Zulia con honores: Hugo Figueroa Brett. A los seis años arribó a Maracaibo y a los doce ya estaba inmerso en su idilio con la poesía: “Estaba en el callejón de la casa y, parece mentira, pero lo que me inclinó a escribir fue un regalo especial de mi papá. En aquella época se utilizaban bolígrafos muy toscos y como yo era muy buen estudiante él me regaló un bolígrafo Parker, muy elegante en su físico y que era un maravilla para escribir”. Enamorado de una compañera llamada Sonia y encantado con la suavidad de su nueva pluma escribió sonetos de amor para estar a la altura de su obsequio. En el liceo Baralt forjó su educación con profesores que motivaron su talento para las letras, sin embargo, su pasión se vio interrumpida en 1956 al incursionar en el mundo militar en Academia Naval de Venezuela. Al graduarse de Oficial de la Marina de Guerra decidió darse de baja y emprender la vocación que realmente deseaba practicar desde pequeño y que llevaba en las venas: la escritura y el arte. Desde ese día la poesía colma su imaginación y un prolífero legado de versos le han ganado reconocimientos como el Premio Regional de Literatura: “Uno nace con ciertas inclinaciones, como el orfebre, el carpintero o el arquitecto, así que siempre tuve la intención de sobrevivir del arte y de la pintura. Soy poeta pero por necesidades del ambiente. Mi relación con los artistas se fue incrementando así como mi conocimiento sobre el arte, la escritura, la crítica y la promoción de artistas”. Agradecido con la ciudad que inspiró los cuadros de su padre y se convirtió en su hogar, Hugo Figueroa es un personaje pícaro de la cultura marabina, reconocido por sus irreverencias, que dedica sus esfuerzos a promover el buen arte con sus críticas y consejos a jóvenes artistas: “Hasta el día de hoy a mí lo que más me impresiona son mis amigos y los extraordinarios poetas como Maiakovski. Tengo once hijos y me he casado seis veces. Eso para mí es natural y una gran cosa, pero recibir a mis amigos y leer a los grandes creadores es una sorpresa que me inspira”.

Vea las fotos más recientes del maestro Figueroa

