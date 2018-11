Messi deja la selección argentina de forma temporal, afirma TNT Sports

agosto 14, 2018 - 12:49 pm

Lionel Messi no jugará con la selección argentina los próximos partidos. La ‘Pulga’ no jugará con la albiceleste como mínimo, hasta el año que viene, aunque no se pone una fecha de regreso. Messi ha sufrido en sus carnes la presión que ejercen los medios y los hinchas, y ha decidido que lo mejor es tomarse un respiro, según ha informado TNT Sports.

Además, Messi tenía pensado dejar la selección de forma definitiva, pero por su buena relación con el ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, no renunciará. En las últimas horas Leo habló con Lionel Scaloni, técnico interino de la Albiceleste, y acordaron no convocarle para los próximos partidos ante Guatemala y Colombia que se disputaran en Estados Unidos.

Ahora, el objetivo de la AFA es crear un proyecto ambicioso que motive a Messi a volver. A dia de hoy, la decisión del ’10’ es firme, pero su buena relación con la dirigencia puede cambiar las cosas.

Agencia