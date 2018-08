Más de 270 familias están afectadas por crecida de los ríos Orinoco y Caroní en Bolívar

agosto 6, 2018 - 1:45 pm

Unas 274 familias se han visto afectadas por la constante crecida de los ríos Orinoco y Caroní. Habitantes de la comunidad La Laja en San Félix, estado Bolívar, han tenido que ser ubicados en refugios debido a que sus hogares se han inundado.

Las lluvias que han caído en el estado Bolívar han ocasionado que los ríos Orinoco y Caroní sigan creciendo esto a su vez, ha originado inundaciones en sectores cercanos a los mismos.

En la comunidad La Laja han sido muchos los afectados y se han habilitados 4 refugios, pues aseguran que ya no dan basto para que entren más personas.

“Ahorita hay cuatro refugios habilitados hay personas que están siendo afectadas por la crecida del rio y no entran en los refugios. Le estamos pidiendo a los entes gubernamentales, que por favor se tome en cuenta toda esta problemática que tiene nuestra comunidad”, expresó Luisa Solis, vecina afectada.

Por su parte, Samuel Rodríguez, quien también ha sido afectado, aseguró que “el año pasado estuvo el señor justo por acá y se ofreció a la comunidad que iba ayudar en este problema con viviendas hasta el sol de hoy no hemos visto al señor por acá Justo Noguera para solventar esta problemática que nosotros tenemos acá”.

Los vecinos que se encuentran en los refugios manifestaron su preocupación por las enfermedades que se han desatado en el sector por la crecida de los ríos.

“Necesitamos medicinas, necesitamos que se aboquen y cumplan con las cosas que se han ofrecido a traer, por que traen medicinas traen dos o tres frascos entonces si hay una familia de 6 tiene que ser un frasco para toda la familia que no alcanza, una crema para 6 o 7 personas no alcanza una sola echada ya no tienes crema”, preciso Yuleibis Aguilera, refugiada.

Los habitantes de la comunidad La Laja le hicieron un llamado a las autoridades del distrito sanitario pues aseguran que se han desatados brotes de enfermedades como el dengue, paludismo, diarrea y otros.

