Marco Rubio: Crisis en Venezuela se ha convertido en una amenaza para EE UU

agosto 23, 2018 - 8:43 pm

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, expuso este jueves que la crisis en Venezuela se ha convertido en una amenaza para Estado Unidos, motivo por el cual recalcó que el tema “debe abordarse”.

Su mensaje fue a través de su cuenta en Twitter donde catalogó al gobierno del presidente Nicolás Maduro como “un sindicato del crimen organizado” que ha impulsado una “peligrosa crisis migratoria”.

“La crisis en Venezuela se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional para los EE. UU. Que debe abordarse. El régimen de Maduro es un sindicato del crimen organizado que transporta drogas a nuestras calles, está impulsando una peligrosa crisis migratoria y ha invitado a Putin a abrir bases militares”, dijo.

The crisis in #Venezuela has evolved into a national security threat to the U.S. that must be addressed. The Maduro regime is an organized crime syndicate that traffics drugs onto our streets, is driving a dangerous migratory crisis & has invited #Putin to open military bases.

— Marco Rubio (@marcorubio) 23 de agosto de 2018