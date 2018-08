Marabinos aprovecharon tranquilidad de la ciudad y fueron a censarse en Plaza Bolívar

agosto 19, 2018 - 2:45 pm

Luego de la prórroga de 10 días, a partir del 20 de agosto que otorgó, el presidente Nicolás Maduro, para el Censo Nacional de Transporte y jornada del Carnet de la Patria, marabinos aprovecharon la tranquilidad que se respira en la ciudad y acudieron a la Plaza Bolívar, en el casco central para cumplir con estos requisitos que buscan la protección social del pueblo y subsidiar los combustibles.

En el referido espacio público se noto poca afluencia de personas en comparación con los eventos pasados. Dos toldos y colas cortas de personas formaron parte del panorama la mañana de hoy.

Cabe recordar que el el ministro de Transporte, Hipólito Abreu informó en días pasados que el Registro y Censo de Transporte se hace a través de la página www.patria.org.ve, y no requiere la asistencia presencial de los ciudadanos.

De igual manera, hizo un llamado a la población a no caer en rumores, ya que no hay pasos ocultos en el proceso y que el mismo se hace fácil y sencillo: “Solo deberán acudir a la jornada en los puntos destinados para tal fin como las plazas Bolívar, los ciudadanos que no posean carnet de la patria o que no tengan acceso a internet”, precisó.

Fotos: David Moreno

Noticia al Día