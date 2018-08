Manuel Rosales: Venezolanos retornarán “cuando Venezuela sea un país de oportunidades”

agosto 29, 2018 - 5:06 pm

El dirigente del partido “Un Nuevo Tiempo”, Manuel Rosales, aseguró este miércoles que el retorno de venezolanos sucederá “cuando Venezuela sea un país de oportunidades”.

“Esos Venezolanos que regresaron son una ‘’gótica’’ en el océano. Eso no es la realidad de los venezolanos en el exterior. Todos los días la gente se quiere ir”, puntualizó.

De la misma manera, criticó las declaraciones del Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. “En esas declaraciones hace falta lo medular. Cuando vinieron esos colombianos, peruanos y ecuatorianos lo hicieron en época de la Cuarta República. Cuando el bolívar tenía un valor importante”, indicó.

Señaló que la comunidad de colombianos en Venezuela se acoplaron “muy bien” a la sociedad.

“Los colombianos ya tienen dos o tres generaciones en el país. Situación que no solo sucede en Venezuela sino también en todo el mundo”, aseguró.

Materia eléctrica

También se pronunció ante la situación eléctrica en el Zulia asegurando que ha habido una leve mejoría. “El Zulia terminó convirtiéndose en una región de calamidades, de tormentos y escarmiento”, indicó.

Criticó a las autoridades zulianas y las llamó “irresponsables” ante esta situación. “La irresponsabilidad del gobierno en el estado Zulia es tan grande que no le dicen a la gente de cuánto es la inversión que se está haciendo con la red eléctrica del Zulia y en general de Venezuela”.

De igual manera, destacó que al estado Zulia lo desconectaron del Sistema Interconectado del Guri, y le colocaron tres plantas generadoras a las cuales no se les dio mantenimiento, dijo Rosales.

El ex-candidato presidencial denunció que las autoridades regionales no brindan información a la población sobre la situación eléctrica. ”No le dicen a la gente cuál es el plan de racionamiento. No lo dicen. Estamos muy preocupados por el Puente sobre el Lago; allí no se ha visto el sistema de mantenimiento que antes se hacía, para el mantenimiento de sus pilas, de sus guayas, de la iluminación. Todo está muy abandonado”, detalló.

”Además, el Gobernador lo único que sabe decir es improperios. Se le dice algo de la luz o de algún problema y responde con encarcelar”, manifestó Rosales.

Carnet de la Patria

Con respecto a este tema, Rosales dijo que no se debía criticar a quién tenga el carnet, puesto que quién lo saca, lo hace por necesidad.

”Conozco a personas opositoras radicales que los tienen. El Gobierno se ha encargado de obligar a la gente a hacerlo. El que necesita medicamentos, alimentos o gasolina ¿Qué va a hacer? Debe recurrir a ese mecanismo diabólico’’, expresó.

Asimismo, el dirigente de un Nuevo Tiempo señaló que considera que es la hora de la política donde se debe actuar. ”Nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado también. Hemos ensayado muchas cartas”.

”Lamentablemente muchos egos y personalidades desmedidas han afectado a la política. Ponen sus aspiraciones personales por encima de Venezuela y andan pendiente de cuánto se va a repartir”, resaltó el ex-candidato presidencial.

Rosales concluyó diciendo que no se puede perder la esperanza. ”El país no se va a acabar, hay que buscarle una solución a este problema. Muchos países han pasado por situaciones similares y han salido”, finalizó.

Noticia al Día/Globovisión