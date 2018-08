Maluma culminó su presentación con un beso a una bailarina en los premios MTV 2018

agosto 21, 2018 - 3:32 pm

El público disfrutó de una noche con mucha música en el Radio City Music Hall de New York, en la entrega de los MTV Video Music Awards 2018. Se premió a lo mejor de la industria y varios artistas subieron al gran escenario para cautivar a la audiencia.

Maluma tuvo su momento. El artista colombiano cantó su éxito “Felices los 4” rodeado de bailarinas, que sorprendieron con una coreografía muy sensual. Al final de la actuación, el cantante besó a una de ellas. Muchos en las redes sociales lo compararon con el beso de Madonna a Britney Spears en la entrega de 2003.

Como se recuerda, en el videoclip de “Felices los 4”, Malumaprotagoniza un triángulo amoroso con una mujer casada, interpretada por su actual pareja, la modelo Natalia Barulich, y Wilmer Valderrama.

Elartista colombiano también llamó la atención durante su paso por la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2018. Llegó con un atuendo de la firma Dolce & Gabbana, los diseñadores oficiales de su tour “F.A.M.E.”, y unas botas de color rojo intenso que motivaron las preguntas de las conductoras de la alfombra roja de la transmisión de MTV.

“Todos los que me siguen en Instagram saben que me encanta la moda y que me encantan las botas”, dijo Maluma ante las preguntas de la modelo Winnie Harlow sobre el calzado de Yves Saint Laurent.

El “pretty boy” estaba nominado en la categoría “Mejor latino” con “Felices los 4” y “Chantaje”, pero la ganadora fue “Mi Gente”, de J Balvin y Willy William.

