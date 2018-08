Luis Rubianes, primer “Novato del Año” en la historia de Cocodrilos: con sello zuliano

agosto 2, 2018 - 4:00 pm

Como un desconocido aterrizó a la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano, desde España, y con su trabajo constante y disciplina, se ganó el reconocimiento de todos, eso y el título al Novato del Año junto al Champions Triple, con Cocodrilos de Caracas, un equipo que aún con su gran palmarés nunca se había impuesto en estas distinciones. Se trata del “Gallego Maracucho”, como le llaman en la capital, o más, formalmente, de Luis Rubianes.

Inició su desarrollo en el baloncesto a los 11 años en la academia San Javier, por la Zona Industrial de Maracaibo, donde duró tres años. Su permanencia allí concluyó en el 2012, cuando asistió a un campamento en el Pedro Emilio Coll, dirigido por una escuela estadounidense. “Tenía 14 años para el momento y el scout se enamoró de mí, ya a los cuatros meses estaba en Lousianna”, comentó Rubianes a Noticia al Día.

Sumó experiencia en Atlanta durante un campeonato de verano. Allí fue donde “más” desarrolló su juego. También en la cuarta división de España, aunque para él “no le fue bien”.

En mayo aceptó el llamado de Cocodrilos, equipo que en el 2013 se apropió de su ficha, cuando el basquetbolista viajaba con la selección de Venezuela a Uruguay. Y aunque en los últimos años había recibido varias invitaciones del conjunto capitalino, Rubianes no se sentía “listo para jugar acá”, hasta esta temporada en la que finalmente se atrevió.

A sus 20 años de edad, participó en 14 de los 16 partidos que Caracas disputó en la zafra. “Como estuvieron ausentes Lenin López por la selección y César García por lesión, me dieron la oportunidad de jugar y pienso que me fue bien”, aseguró el zuliano.

En su debut marcó la historia de Cocodrilos, que nunca antes había tenido un jugador premiado con el título al Novato del Año, aunque realmente él no tenía idea. “Me siento demasiado alegre porque no sabía que Cocodrilos nunca había tenido un Novato del Año y al ser yo el primero me da más alegría y más ganas de seguir trabajando”.

Pero esto no es todo, el “Gallego-Maracucho” no se conforma y esta temporada que inicia en octubre buscará el Premio al Progreso del Año. “Espero dar un gran salto de mi primer a segundo año y ganar progreso del año”.

Rubianes comparó las ligas en las que participó, y en base a su experiencia, la liga venezolana ha sido la más exigente en su currículum. “Esta liga es demasiado física, la española no es tan física, es mucha más táctica y la estadounidense es física, pero es mucho más individual”. “La liga de baloncesto venezolana tiene de todo un poco y eso es lo que más me gusta”, añadió.

Luego de la liga criolla, sin hablar aún sobre fecha de caducidad, sino de gustos y preferencias, este zuliano sueña con participar en la primera división del baloncesto español. “Me gustaría llegar a la liga española, la ACV, siempre ha sido mi sueño”. Y en NAD estamos seguros que lo logrará.

Valentina Gómez

Noticia al Día