Los exámenes a Ronald Acuña dieron negativo y el criollo estará en la alineación de Atlanta esta noche

agosto 16, 2018 - 6:23 pm

Una tomografía computarizada realizada la noche de este miércoles en el codo izquierdo de Ronald Acuña Jr. volvió normal, y el jardinero novato tomará su lugar en la parte superior del orden de bateo de los Bravos de Atlanta contra los Rockies de Colorado el jueves por la noche, anunció el equipo.

José Ureña le dio el pelotazo a Ronald Acuña en el primer inning

Ronald Acuña fue golpeado por el primer lanzamiento tirado por el abridor de los Marlins de Miami , José Ureña, el miércoles por la noche, lo que provocó un incidente donde ambos bancos salieron al terreno. Acuña bateó jonrones en cinco juegos seguidos, incluidos los últimos tres contra Miami.

El lanzamiento que golpeó Acuna fue registrado a 97.5 mph, el lanzamiento más rápido que Urena ha lanzado para abrir un juego, de acuerdo con ESPN Stats & Information.

Ureña y el mánager de los Bravos, Brian Snitker, fueron expulsados. Snitker tuvo palabras de enojo para el lanzador mientras encabezaba al enojado grupo de peloteros de Atlanta que salió del dugout rumbo al montículo.

“Creo que es bastante evidente lo que pensé”, dijo Snitker después del juego, que los Bravos ganaron 5-2 para completar una barrida de cuatro juegos. “Es una pena. El joven simplemente está jugando el juego, haciendo lo que le gusta hacer. Una maldita vergüenza”.

Acuña fue golpeado cerca de su codo izquierdo y permaneció en el suelo durante unos minutos mientras los jugadores de ambos bandos se gritaban entre ellos, empujando y empujando. Eventualmente, Acuña pudo levantarse y caminar hasta la primera base para correr las bases.

En la parte superior de la segunda entrada, Acuña, que había estado flexionando su brazo izquierdo mientras tomaba su posición en el jardín izquierdo, hizo una señal al banco y salió del juego. Los rayos X tomados en el codo de Acuña el miércoles por la noche dieron negativo.

“Sé que no fueron los Marlins”, dijo el primera base de los Bravos, Freddie Freeman. “Ese fue solo José Ureña. No lo entiendo. No tiene sentido. Solo porque Ronald Acuña se esté divirtiendo bateando increíblemente bien, obviamente eso no tiene sentido. Eso fue increíblemente sin clase por parte de José Ureña. “

ESPN / Noticia al Día