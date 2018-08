Lopetegui: “El Real Madrid luchará por todos los títulos con los jugadores que tenemos”

agosto 18, 2018 - 10:10 am

El técnico del Real Madrid Julen Lopetegui, consideró este sábado que los jugadores de su equipo tienen “más capacidad y talento de lo que la gente piensa”, estimando que no es “prioritario” reforzar el equipo, aún sacudido por la reciente derrota en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid.

“Nosotros vamos a luchar por todos los títulos con los jugadores que tenemos, confiamos plenamente en ellos, tenemos que sacar el máximo provecho de nuestros jugadores”, afirmó el técnico vasco.

“Están trabajando fantásticamente, nos gustan, creo que tienen mucha más capacidad y talento de lo que la gente puede llegar a pensar”, continuó el exseleccionador de España un día antes del debut liguero ante el Getafe.

“Lo que me realmente me preocupa es únicamente el partido de mañana, de verdad, la competición ya ha arrancado y por mi parte sería un gran error hablar de lo que no es prioritario. Lo prioritario es el partido del Getafe”, insistió.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, traspasado a la Juventus de Turín, no fue sustituido en el mercado de fichajes, y la derrota en la prórroga ante el Atlético de Madrid puso de manifiesto según la prensa algunas carencias en el puesto de delantero, en el centro del campo, y en el lateral izquierdo.

Unos problemas que no afectan al arco, donde Lopetegui cuenta con cinco arqueros (Keylor Navas, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Luca Zidane y Kiko Casilla), aunque anunció que reducirá la nómina de porteros.

“Con cinco porteros no vamos a seguir, nos quedaremos con tres lógicamente. Tomaremos las mejores decisiones cuando tengamos que tomarlas”, sentenció.

AFP / Madrid, España