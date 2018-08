¿Lo sabías? El limón puede ser tu gran aliado natural contra el dolor de cabeza

agosto 15, 2018 - 8:01 pm

¿Cansado del dolor cabeza? pues con este secreto podrás decirle adiós a ese dolor molesto que no te deja dormir durante tus siestas.

Uno de las molestias más intensas e insoportables es el dolor de cabeza. De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, las principales causas del dolor de cabeza son el estrés, largos periodos de ayuno, mala postura, falta de sueño; entre otras.

Aunque muchos para quitar el dolor optamos por medicamentos, hay una manera más fácil y sencilla para eliminarlo desde la raíz.

El limón no solo es perfecto para atacar los resfriados por su alto contenido de vitamina C, sino que puede ser tu gran aliado natural contra el dolor de cabeza. Así que no lo pienses más y prueba este remedio casero con limón para aliviar el dolor de cabeza:

Ingredientes:

Jugo de 2 limones, 1/2 vaso de agua, 1 cucharada de sal de grano

Preparación:

En el 1/2 vaso con agua, agrega el jugo de los 2 limones, la cucharada de sal de grano y revuelve.

Lo que debes hacer es tomar la mezcla y en menos de una hora el dolor de cabeza habrá desaparecido. Una vez que lo pruebes, se volverá tu mejor antídoto natural para calmar el dolor.

Agencias