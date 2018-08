Leonardo Padrón publica impactantes imágenes de venezolanos que caminan masivamente en otras fronteras: “Me duelen en lo hondo”

agosto 27, 2018 - 3:53 pm

El escritor venezolano Leonardo Padrón publicó un impactante video en el que se observa a sus compatriotas caminando masivamente, mientras cruzan la frontera con Ecuador huyendo de la crisis en su país.

Videos como estos se extienden cada vez más en las redes sociales. Los venezolanos escapan de la crisis política, económica y social en su nación, arriesgándose a todo. Las imágenes dan la vuelta al mundo.

Los destinos más buscados por los venezolanos son Perú, Chile, Ecuador y Colombia. El viaje dura varios días. La mayoría se va por tierra. Pasan frío, calor, hambre, motivo por el cual en el trayecto aprovechan de dormir en refugios (preparados por las autoridades de migración de esos países y entes internacionales). Hasta desgastan su calzado. No les importa el sacrifico, lo único que quieren es llegar a un lugar donde tengan para comer todos los días, donde gocen de una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos.

“Confieso que estas imágenes me estremecen. Me duelen hondo, allí dónde queda el gentilicio. Ante este éxodo de gente que parte con lo puesto, sin mayores recursos que su desesperación, no hay otra opción que la solidaridad y el dolor. Los venezolanos no nos merecemos esta pesadilla, por más torpezas que hayamos cometido en nuestro devenir político”, dijo Padrón en su cuenta Instagram.

En el mensaje, el dramaturgo comparte las palabras de su amigo Héctor Manrique: “Imagínense la escena. En ese instante se enteran que Maduro ha renunciado a la presidencia!! Estoy seguro que saltan de la alegría, se abrazan, tiran toda vaina al aire, dan media vuelta y regresan corriendo a su país! Así de responsable es Maduro de esta tragedia!”.

