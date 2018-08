LAS HORAS del caos

agosto 11, 2018 - 9:14 pm

1:20 Se va la luz interrumpiendo sueños y descansos, jornadas laborales y las actividades rutinarias de los zulianos.

2:10 Luego de las dos, cuatro y hasta ocho horas “normales” sin luz, hay preocupación. La electricidad no vuelve, empeora la señal y las comunicaciones.

3:39 Estar sin internet es algo que estresa a más de uno en la actualidad y sobre todo para quienes trabajan y se comunican con familiares fuera o del interior del país.

4:15 El llanto de bebes, el quejo de ancianos y la mortificación de padres son las expresiones que retumban a lo largo de las calles y edificios a oscuras.

5:58 Toca cenar y no hay nada en la nevera que se pueda hacer sin luz o agua, las cosas empeoran cuando los comercios están cerrados: no hay donde comprar porque no hay punto de venta.

6:43 Incomunicados, desinformados de lo que ocurre “¿Qué es lo que está pasando?” pregunta la colectividad al vecino o al familiar. Para los que aún les queda batería y datos móviles saben que el apagón es producto de una explosión en una de las torres que se encuentran en el Puente Sobre el Lago, a la altura de la pila 27 y, tres horas después, se generó un incendio en el sótano que se encuentra en la pila 21, afectando 100 metros de la interconexión.

7:13 Después de 20 horas vuelve la luz, alcanza para cargar el teléfono a 40% de batería, comprar pan y refresco, llamar al familiar en el exterior y echarse un bañito en la regadera. Quien logró hacer esas tareas básicas tuvo suerte porque luego de 5 horas, se va la electricidad de nuevo.

8:27 Se intensifica la frustración y desesperación de no saber cuando vuelve a venir, de las cosas que se tienes planeadas hacer y quedan en el aire, en la oscuridad y en el silencio.

9:02 Las estaciones de servicio abarrotadas de vehículos para abastecerse de combustible. El panorama no es nuevo para los marabinos, saben que si no hay luz se retrasa el suministro y distribución.

10:37 Las duras horas que han tenido que enfrentar los ciudadanos ante la falta del servicio eléctrico y sus consecuencias, parecen parte de un plan para desarrollar su paciencia, creatividad y rapidez para matar mosquitos en la noche.

11:19 Un servicio eléctrico intermitente que juega con la paciencia de los zulianos, los que salen a protestar por la luz y los que esperan frente a sus casas; en hamacas y sillitas de mimbre.

12:59 Más de 48 horas sin luz, sin agua fría, alimentos a punto de dañarse por la falta de refrigeración, sin batería en teléfonos celulares, el calor que afecta a niños y ancianos, “¡que vuelva la malaya luz!”… expresión que se ha vuelto común en el marabino desde hace dos días.

