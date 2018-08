Las chicas vinotintas se metieron a la “Super Ronda” en el Mundial de Béisbol

agosto 27, 2018 - 8:15 pm

En Venezuela también saben jugar las mujeres saben jugar béisbol con gran calidad al clasificar este lunes a la segunda fase del Mundial Femenino, que se realiza en Florida, al vencer 9-6 a Puerto Rico.

El combinado nacional estaba obligada a derrotar a las boricuas, y lo consiguieron con autoridad. Migreily Ángulo guió la ofensiva de las vinotintas con un imparable en dos turnos, y dos visitas a la registradora, para alcanzar su tercer triunfo en el certamen.

Venezuela terminó tercera en el Grupo A, quedando por detrás de China Taipei (4-1) y Estados Unidos (4-1). Las criollas tuvieron la misma marca que Puerto Rico, pero avanzaron por llevarse el duelo directo.

🇻🇪🇻🇪🇻🇪 Venezuela going to the Super Round !!!! 😎#WomensBaseball #worldcup🏆 @FEVEBEISBOL pic.twitter.com/sU1IfAhFSN

— WBSC #WomensBaseball ⚾🥎 (@WBSC) 27 de agosto de 2018