Las casas de cambio de Maracaibo esperan instrucciones del BCV

“Parece que no están las condiciones dadas para que la sociedad asuma esto como algo positivo”

Con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a partir de este 20 de agosto los venezolanos podrán transar divisas a través de las casas de cambio, como lo anunció este miércoles, Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial de economía, durante la presentación del proyecto en la ANC.

Ante este anuncio por parte del gabinete ejecutivo, la ciudadanía presenta más preguntas que respuestas, es por ello que el economista, Leonardo Soto comentó que esta derogación tiene tres componentes principales: La primera es que técnicamente sigue existiendo un control de cambio donde, es muy probable que “el gobierno siga fijando una tasa de cambio para un segmento de lo que es la adquisición de divisas”.

Soto explicó que no se ha decretado formalmente la eliminación de divisas, lo que ameritaría una participación más dinámica de dólares públicos hacia el mercado, de manera de que exista no solamente la compraventa de dólares particulares sino también una oferta sostenida proveniente del gobierno, sector público, a través de los recursos del estado que garantice un equilibrio en la oferta de divisas que permita que el precio flote y no que este sujeto a una tasa establecida por un gobierno, por una entidad cambiaria.

Para el segundo aspecto, Soto indicó que es el hecho que se establecen casas de cambio autorizadas para ese proceso y “no hay una apertura formal de todas las casa de cambio con lineamientos establecidos. Esto puede ser parte importante de ese proceso”, resaltó.

Explicó que esa autorización del gobierno para casas de cambio específicas, da entender desde el inicio que “hay una limitante en esa supuesta apertura, que pudiese explicar un mecanismo de no tan fácil acceso a la compraventa de esas divisas, en función de lo que establece el señor El Aissami”, refirió Soto.

“No digo el propósito sea malo pero si la manera de hacerlo, no es la forma más indicada”, Expresó Leonardo Soto. “Son muchos factores que indican que podría no funcionar. Que pudiese inclusive aumentar algunas distorsiones, como el hecho de que tendrías un tercer mercado de divisas” concluyó.

Mientras que el profesor de la Universidad del Zulia, Alberto Castellanos aseveró que todavía no está claro pero entiende que estas casas de cambio, serán autorizadas por el gobierno nacional. “Se va a permitir el manejo de compraventa de otras divisas pero hay que aclarar que no hay un levantamiento (no oficial todavía) del control cambiario, por lo tanto va a persistir la administración de divisas por intermedio del gobierno central.

“A pesar que es un proceso de liberación en el mercado cambiario, va a persistir el control cambiario y el mercado no oficial de divisas por lo tanto, va a seguir la problemática de la cotización del mercado paralelo” agregó Castellanos.

En cuanto a las principales casas de cambio de la ciudad, informaron que esperan instrucciones del gobierno nacional y del Banco Central de Venezuela para proceder con lo que pueden y no hacer.

