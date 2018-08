Laidy Gómez anuncia más control en la frontera de Táchira a partir del 15 de agosto

agosto 6, 2018 - 9:18 pm

Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira, informó que en vista de las situaciones irregulares que se presentan en la avenida Venezuela, ubicada en San Antonio del Táchira, ha previsto en conjunto con los cuerpos de seguridad un plan de trabajo para “darle un poco más de control” a este importante paso fronterizo, a partir del próximo 15 de agosto.

La mandataria regional explicó que en la entidad se han registrado las cifras más altas en materia de migración, al ser la “frontera más movida y que ha visto la mayor diáspora de venezolanos en los últimos dos años a través del puente internacional Simón Bolívar y el puente de Ureña”.

“Tenemos allí situaciones de insalubridad, prostitución infantil, consumo de estupefacientes, expendio clandestino de muchos estupefacientes, ante esa realidad y esa enorme anarquía hemos tenido como consecuencia un brote de Hepatitis A que nos ha generado un problema de salubridad en todo el estado”, declaró Gómez en entrevista con Vladimir Villegas, quien se trasladó hasta la región con motivo de la celebración de los 408 años del Santo Cristo de la Grita.

Gómez advirtió que ha observado con preocupación el paso de niños por la frontera sin los permisos pertinentes, y detalló que el plan de trabajo se lo ha planteado a “organismos jurisdiccionales como las fuerzas de seguridad ciudadana y las alcaldías”.

“Se están trasladando muchos niños y están pasando la frontera sin la debida permisología, estamos aplicando un plan de trabajo para a partir del 15 de agosto empezar a reordenar todo lo que es la avenida Venezuela y de cierta manera darle un poco más de control a lo que es el paso fronterizo que hoy está totalmente anarquizado”, destacó.

Contrabando de gasolina

Respecto al contrabando ilícito del combustible, un rubro que escasea actualmente en el país, Gómez reveló que le ha propuesto al nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, la comercialización de gasolina en suelo del vecino país que a su vez le genere divisas a Venezuela, con el fin de obtener un beneficio binacional.

Asimismo, mencionó que en materia nacional es un planteamiento que le ha expresado a la estatal Pdvsa.

“Le mandé un mensaje -a Duque- a través de los medios, nos puede generar utilidades a ambos, sin generar la irregularidad de la economía informal que hoy esta manejándose por complicidad tanto de lado de Venezuela como del lado de Colombia”, agregó.

Según la Gobernadora, el Censo Nacional de Transporte en el caso específico de Táchira solo servirá para incentivar la venta informal de gasolina y aseguró que los únicos que han acudido a registrarse son los llamados “bachaqueros”.

“Quienes realmente no tienen sino un modo de vida legítimo, un modo de vida legal, una vida que está por las conductas normales de la Constitución, no tienen ni el tiempo ni la necesidad porque no genera ninguna utilidad en un estado con tantas complicaciones para lo que es el combustible”, concluyó.

Sumarium