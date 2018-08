La heroica tripulación que evitó una tragedia en el desplome del avión de Aeroméxico en el que viajaban 97 pasajeros

agosto 2, 2018 - 4:46 pm

Los pasajeros del vuelo AM2341 de Aeroméxico, que se desplomó el martes a unos minutos de despegar del aeropuerto de Durango en México, no sólo cuentan cómo lograron salir vivos de la tragedia sino también los esfuerzos de la tripulación para sacarlos a salvo de la aeronave.

Ya una vez pasado el caos y la confusión reconocieron el trabajo de las sobrecargos Samantha Hernández Huerta y Brenda Zavala Gómez, del copiloto, Daniel Dardon y del piloto Carlos Galván Meyran, quien permanece hospitalizado.

El día de la tragedia, internautas publicaron sobre una sobrecargo a la que se había visto, sin zapatos, ayudando a los rescatistas a sacar a la gente que estaba dentro del avión, lo que despertó admiración, mientras que sobre el piloto se ha comentado su inteligente maniobra para evitar una tragedia mayor.

Acceder a la tripulación no es posible, ya que por protocolo no pueden presentarse a los medios de comunicación, pero organizaciones como el gremio de pilotos han reconocido su hazaña.

Según los testimonios de los pasajeros, el piloto avisó por el altavoz que estaban a punto de estrellarse e inmediatamente las sobrecargo les pidieron seguir los protocolos de seguridad.

“La azafata abre la puerta y podemos ver el exterior. Al detenernos, la sobrecargo con mucha autoridad nos ordena que salgamos, que no nos detengamos y nos alejemos del avión”, aseguró en un testimonio publicado por el diario El Heraldo el político local, Rómulo Campuzano, quien viajaba en la aeronave.

El sacerdote estadounidense Esequiel Sánchez, otro de los pasajeros, reconoció también a la tripulación porque “nunca perdieron la calma”, dijo a la cadena CNN.

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Heriberto Salazar, aseguró que la forma en la que la tripulación realizó su trabajo evitó que en lugar de cifras fatales ahora se hable de 103 sobrevivientes.

El ministro de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza también señaló que de acuerdo con los testimonios recabados, la pronta reacción de la tripulación ayudó a que no hubiera pérdidas humanas.

El caso que más ha conmovido a la opinión pública es el del piloto quien permanece hospitalizado, luego de ser intervenido por una lesión en la columna.

Aunque su recuperación será larga, “es mínimo el riesgo de que el piloto Carlos Galván Meyran quede cuadrapléjico; el cirujano que lo operó hizo un trabajo maravilloso”, aseguró este jueves Artemio Ortega Meza, director del Hospital General 450 en Durango, en entrevista con Radio Fórmula.

Carlos, de 38 años, es Técnico Superior Universitario como Piloto Aviador, trabaja en Aeroméxico desde hace 8 años. Sus familiares le llaman “Tato”.

“¡Venga Tato! Ya nos enseñaste lo que es ser valiente! A recuperarse de esto… Te quiero con todo mi corazón Primo!”, publicó en la red social una mujer identificada como Beatriz Díaz.

