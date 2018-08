La Corpoelec de mi imaginación (Josué Carrillo)

agosto 15, 2018 - 12:40 pm

Los ingenieros y técnicos de Corpoelec en Maracaibo me los imagino trabajando y me causa mucha risa. Pienso que son: El Chavo, Kiko, La Chilindrina y Don Ramón jugando a reparar la electricidad o un capítulo de la serie del recordado Don Adams haciendo el inmortal papel de Maxwell Smart en el Super Agente 86. Me da mucha risa en situaciones cuando se va la luz porque me los imagino en este enredo:

Don Ramón en la escalera se dispone a empatar dos cables. ¿Cuál será?, se pregunta. La chilindrina le dice “el de 230 voltios” ¿Y cuál es el 230 voltios? ¡Si serás, si serás menso! ¿El verde o el rojo?, pregunta de nuevo. “El rojo”, dice La chilindrina. ¿El rojo? Insiste, Don Ramón. “Pos sii, el rojo”. Estás segura, Chilindrina que es el rojo?, Don Ramón con miedo…¡Ya cállate, cállate, cállate que desesperas!, grita Kiko. “Bueno es el rojo”, Don Ramón resignado. Empata los cables. Le grita a Chavo que suba el breker. “Eso, eso, eso”, dice y va al tablero, pone la manito y todos gritan ¡ese noooo! Y ¡blom! Se nos va la luz, a Don Ramón le da un corrientazo y se cae de la escalera.

Otras veces imagino al ingeniero jefe explicando el trabajo que debe hacerse,pero, como El Super Agente 86. Dice “Caos ha cambiado los cables. Así que es el rojo con el verde, no el rojo con este… y pega los cables en medio de su simpática torpeza.

Estas cosas pasan por mi cabeza en un esfuerzo enorme por sobrellevar esta pesadilla. ¿Qué podemos esperar en un país donde se han ido los que saben? La gente preparada se la llevan, los talentos se nos van. Quedamos los viejos, los miedosos y ellos. ¡Que cresta!. Josué Carrillo