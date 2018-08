La compañía Sony Music confesó haber publicado canciones falsas de Miachel Jackson

agosto 24, 2018 - 12:23 pm

Mediante un juicio, la compañía discografica Sony Music confesó haber fabricado tres canciones para un álbum póstumo de Michael Jackson, usando a un cantante con una voz parecida. Durante años fans y familia del músico han intentado poner en evidencia a la empresa y productores, pero lamentablemente no habían tenido éxito, hasta ahora.

Ocho años atrás, en diciembre de 2010, Sony Music y Epic Records lanzaron un disco póstumo recopilando canciones nunca antes escuchadas de Michael Jackson llamado simplemente Michael. Fue el primer disco con material nuevo del músico desde Invincible, que se publicó en 2001.

Poco después de su puesta en venta, familiares, fanáticos y músicos conocidos pusieron duda sobre la autenticidad de la voz de Michael Jackson sobre tres de las canciones en el disco: Breaking News, Keep Your Head Up y Monster, incluyendo a Katherine Jackson (madre), Randy y La Toya Jackson (hermanos), Prince y Paris Jackson (dos de sus hijos) o el músico will.i.am. Eddie Cascio, productor de estos tres temas que además aseguró que se grabaron en el estudio del sótano de su casa, apareció en el show de Oprah Winfrey insistiendo que son reales.

Muchos de los fanáticos de Michael Jackson especularon que los tres temas fueron grabados por Jason Malachi un cantante capaz de imitar la voz del rey del pop. En enero de 2011 se publicó un post en la página de Malachi donde confesaba que el era, de hecho, el vocalista de dichas canciones. Poco después su manager declaró que se trataba de un hackeo.

Se creó tanta polémica que las tres canciones pasaron a conocerse como “los temas de Cascio”

En 2014 Vera Servoa organizó una campaña en Kickstarter para investigar con un experto forense la autenticidad de las tres canciones y subsecuentemente interponer una demanda civil a Sony Music, a los representantes de las propiedades de Michael Jackson, a MJJ Productions y a los productores Eddie Cascio y James Porte. El resultado del análisis forense de los temas determinó que estos eran un fraude y la voz no era de Jackson.

Cuatro años más tarde, durante el juicio celebrado ayer en Los Angeles, California, la discográfica ha aceptado que las canciones son falsas. La demanda busca compensación a quienes hayan comprado el disco o canciones en iTunes o como parte de una colección de álbumes lanzada en 2013, además de los costos de abogados. Se desconoce aún la sentencia

Aún con tres canciones falsas, se han vendido más de un millón de copias del disco.

No solo las canciones falsas generaron controversia y polémica

Aunque lanzar un disco póstumo con canciones falsas de Michael Jackson es un horror y una demostración del nivel de codicia de productores y discográficas, no es la única controversia detrás del álbum en cuestión

Poco antes del lanzamiento del disco tanto el padre de Jackson, Joe como el músico will.i.am, con quien estaba colaborando previo a su muerte criticaron el lanzamiento de las canciones, asegurando que no tienen la aprobación final del músico, que no están terminadas y que debido a su naturaleza perfeccionista jamás las hubiese publicado.

Por otro lado, tal vez para incrementar el número de colaboradores conocidos y aumentar las ventas de un disco que jamás debió salir, se incluyó a Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana) en los créditos del disco, como baterista en la canción (I Can’t Make It) Another Day, pero el propio músico asegura que no es el.

Hipertexual/Noticia al Día