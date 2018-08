La buenaza y el papachongo en Las Pulgas (Josué Carrillo)

agosto 24, 2018 - 11:23 am

Se han venido haciendo frecuentes visitantes del Mercado Las Pulgas personas de estratos un poquito mas acomodados. Esos que llaman “vive bien” porque no pasan hambre y viajan, pero, tienen las tarjetas hasta el cuello de deudas. Hoy se ven sus autos estacionados en la Libertador mientras las señoras de pelos encopetaos y canas entintadas de juventud meten mano a los tomates, cebollas y tantean con diestro conocimiento si los aguacates están maduros.

Pero, hoy no les contaré de ellos. Me referiré a dos casos: 1-. Una chica buenota enfundada en esos pantalones que son como una segunda piel corre entre la gente. Detrás un “guajirito” con la humildad en el alma y en la ropa. Podría pensarse que la persigue para robarle la cartera, los zarcillos, abusar de ella mallugándole las nalgas firmes y redondas que se bambolean en el correr. ¡Pero, no!. La ladrona es ella. La chica explotá le ha robado al pobre plebeyo la cartera y el celular….aunque usted no lo crea y 2-.El papachongo como de dos metros finge estar interesado en las zanahorias de un verdulero. Un hombre pequeño “primer piso” lleva una bolsa con tres pollos. Busca papas y ramas. El papachongo aprovecha un descuido para arrebatarle la bolsa. No cuenta que el hombrecito es una reencarnación de Bruce Lee que le mete una zancadilla, le da una voltereta de yudo y lo tumba. Va sobre el papachongo sentado de piernas abiertas en su pecho y golpeándolo le grita “chamo me vas a robar a mi, no te da pena con ese tamañote, pana”. Agarra sus tres pollos y sigue su búsqueda del pan para su casa.

Josué Carrillo