Julio Borges señala a Timoteo Zambrano de defender a Zapatero

agosto 14, 2018 - 10:55 am

Timoteo Zambrano, ex miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) e integrante de la comisión negociadora de la oposición venezolana, negó las acusaciones que señalan al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero de amenazar al dirigente opositor Julio Borges tras negarse a firmar el acuerdo en Dominicana. Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, salió al paso ante las palabras de Zambrano y lo señaló de ir contra del país.

“En ninguna reunió a la que asistí ocurrió un hecho de esa naturaleza. Conociendo al expresidente Zapatero, creo que no es capaz de alguna cosa así. Él lo que ha hecho es liberar presos, evitar que otros vayamos presos y es un hombre de talante democrático inobjetable“, expresó Zambrano en entrevista con con la emisora W Radio de Colombia.

Acotó que no estuvo presente en una última reunión que sostuvieron Rodríguez Zapatero y los delegados de la oposición y el Gobierno venezolano, pero desestimó una acción así del exgobernante español.

Borges se pronunció en su Twitter, aseverando que “Timoteo Zambrano no defiendas a Zapatero. Todos sabemos que cuando él no logró imponerte como presidente de la AN, renunciaste a la delegación y no viste su actuación en las reuniones finales. Lo importante es apoyar a Venezuela y no a alguien que actúa contra el país sólo por sus beneficios”.

Noticia al Día