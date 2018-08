Julio Borges: Lo que han montado contra Requesens y mi persona es una venganza por nuestra lucha internacional (Video)

agosto 11, 2018 - 7:44 am

El dirigente político de oposición Julio Borges ofreció este viernes una entrevista al periodista Alberto Rodríguez, en la que asegura que las acciones del Gobierno en su contra y Juan Requesens son una “venganza” por la lucha internacional, que venían haciendo en diversas naciones del mundo.

En sus declaraciones, Borges afirma que no conoce a Juan Monasterios, implicado en el atentado ejecutado el pasado sábado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas.

“No lo conozco, no se quien es (…) El Gobierno lo único que hace siempre es enlodar, ensuciar, confundir y este evento no es la excepción. Todo lo que están montando contra el diputado Requesens y mi persona no es otra cosa que tratar de vengarse por todo lo que ha sido nuestra lucha, por el cerco que se le hizo al tema financiero del Gobierno. Es un cobro, una venganza personal del gobierno contra mi persona”, expresó.

Esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la orden de detención contra Borges y el enjuiciamiento contra Requesens, por estar supuestamente implicados en el intento de magnicidio contra el jefe de Estado.

Mientras que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) validó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de ambos dirigentes de oposición.

EN VIDEO | Entrevisté al diputado Julio Borges y le pregunté directamente: ¿Usted conoce o mantuvo en el pasado, algún contacto ya sea personal o vía telefónica con Juan Monasterios, quien lo ha señalado de estar involucrado en un “atentado” contra Maduro?

Aquí su respuesta. pic.twitter.com/Uetcj2useR — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 11 de agosto de 2018

VIDEO | Entrevisté al diputado Julio Borges y le pregunté sobre si ha denunciado la arremetida del régimen de Maduro en su contra y Juan Requesens ante la administración de Trump y otros organismos internacionales. Además, envía mensaje a los venezolanos en el exterior. pic.twitter.com/kglgVagXEN — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 11 de agosto de 2018





Noticia al Día