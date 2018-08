Julio Borges: Atentado contra Maduro es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos al Gobierno

agosto 8, 2018 - 8:15 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges manifestó este miércoles su rechazo a las acusaciones en su contra por su presunta participación en el atentado registrado el pasado sábado en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario indicó que el atentado contra el jefe de Estado “es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura”.

“ @ NicolasMaduro ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado, todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura. Sepultaste la Constitución. Me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie. El único culpable de la tragedia del país eres tú”, sentenció.

Borges, diputado opositor, también denunció “el injustificable atropello” contra el legislador Juan Requesens, así como la presunta violación a su inmunidad parlamentaria.

“” @ NicolasMaduro tú eres el culpable del camino de destrucción que transitamos, no busques más responsables. El atropello contra @ JuanRequesens es inaceptable y otra gran cobardía de la dictadura que encabezas”, dijo.

Desde tempranas horas de este miércoles, a través de las redes sociales comenzó la divulgación de un vídeo donde presuntamente se muestra el momento en el que el diputado opositor, Juan Requesens, y su hermana, Rafaela Requesens, fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El presidente Maduro afirmó este martes que Requesens está vinculado al caso del dron explosivo durante un acto militar el pasado sábado y señaló a Borges de estar implicado.

Noticia al Día