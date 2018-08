Juan Pablo Guanipa en NAD: Tenemos que ejercer presión para que Nicolás Maduro se vaya

agosto 28, 2018 - 11:28 am

Tengo al Sebin permanentemente acompañándome y gastan mucho dinero en eso

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, durante una visita a Noticia al Día, explicó sus puntos de vista en relación a la coyuntura política que vive el país actualmente. Entre los aspectos más resaltantes, el parlamentario señaló que las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, no ayudaran a Venezuela a salir de la peor crisis económica que ha tenido durante toda su historia. Considera que incentivar la producción nacional y generar confianza para lograr que vengan inversionistas extranjeros, son parte de las acciones que se deberían tomar para enrumbar el país. Asimismo, estima que el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) debe aglutinar fuerzas y ejercer presión para hacer que el Gobierno abandone el poder. También expresó que no se puede volver a un escenario de confrontación como en 2017, y que el Sebin lo acompaña permanentemente en su cotidianidad.

¿El Frente Amplio Venezuela Libre es lo Mismo que la MUD?

­­ – Es importante decir que el FAVL no es la MUD. En esta realidad que vivimos todos los días: no contar con buenos servicios públicos, la dificultad de no poder alimentarse, no poder ir al médico, no conseguir medicinas, no tener transporte público y no sentirse seguro, el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) lo que intenta es aglutinar a distintos sectores políticos y sociales. De hecho, la MUD es una coalición de partidos políticos que, quizás, llegó a su máximo nivel de productividad, y tiene que crearse otra estructura que incluya más al factor político. Sin embargo, en el FAVL hay partidos que han estado en la MUD, otros que no, pero también están los que se vinculan con el chavismo disidente y democrático. Además en el FAVL está la Iglesia Católica, Fedecamaras, los gremios del sector obrero social, autoridades universitarias y estudiantes, es decir, hay una representación de la sociedad venezolana, porque el problema de Venezuela, no solamente es de los políticos, sino de todos los ciudadanos, quienes tenemos que ser parte de la búsqueda de las soluciones a los problemas.

¿Se puede dialogar con el Gobierno para hallar un entendimiento?

–En este momento no, definitivamente no (…) No hay condiciones para un dialogo, ni negociación, ni nada. Sentarse a conversar con un grupo de personas que lo único que piensan y quieren es mantenerse en el poder, no tiene sentido. Pienso que tenemos que ir hacia la lucha, reagrupando nuestras fuerzas, ejercer una sólida presión política, militar, institucional, que permita que haya una negociación, no para que ellos se mantengan en el poder, sino para que salgan, dándoles las garantías necesarias. La protesta social hay que encausarla, articularla y comunicarla, para que la gente identifique al culpable de esa calamidad que está viviendo.

¿Podría tomarse la calle como en 2017?

–Yo creo que no, de esa forma no, no podemos ir a un escenario de confrontación, porque está demostrado que las fuerzas del Gobierno, la fuerza militar y de las armas terminan reprimiendo y apabullando al pueblo, generando muertes, detenidos y exiliados. No me parece que tengamos que volver al esquema del año pasado. En este momento el esquema es la conflictividad por todo el drama que estamos viviendo, pero no la confrontación.

¿Qué le parecen las medidas económicas?

–No se pueden tomar medidas económicas basadas en la creación de dinero inorgánico como está ocurriendo. El dinero tiene que estar sustentado en la producción nacional de alimentos y petróleo. Intentan aumentar los impuestos, establecer el control de precios, lo cual destruye la economía. El comerciante que ve que a otro que lo ponen preso, toma la decisión de no producir más. El precio en cualquier país lo coloca el mercado, con límites con controles, pero el exceso de estos destruye la economía y propicia la corrupción. Un salario anclado a una moneda inexistente, no es reconocido en ninguna parte del mundo. El problema económico es político, producto de la crisis política y la única forma de salir de este problema es sacando a Nicolás Maduro. Cuando el país logre sacar a Maduro, va a respirar y ese respiro va generar que vengan inversionistas de distintas partes del mundo, y esas inversiones van a significar producción y esa producción va a generar empleo.

¿Que estuviese pasando con Juan Pablo Guanipa al frente de la Gobernación?

–No sé si estaría preso o en la calle, pero no estaría en una oficina metido, sino luchando con la gente para buscar la solución de sus problemas. Hubiese tenido una Gobernación sin competencias. No me juramenté por una razón fundamental: estamos convencidos que estamos en dictadura, que la ANC no es legítima, pero además, de que juramentarme hubiese significado tener que someterme a los designios de Nicolás Maduro. Me hubiese tenido que reunir con él y con el protector del Zulia. Yo no me veo ahí. Sería un gobernador desmoralizado, porque nosotros estamos dando una lucha por un país, la vida no es un cargo, la vida son ideales. Cuando ganamos la Gobernación, al siguiente día salió en Gaceta Oficial la decisión del Gobierno nacional de quitarles a los gobernadores la policía y competencias en materia de seguridad, educación y salud. Yo sabía que me iba a enfrentar a eso y estaba dispuesto a esa lucha, lo que no podía era subordinarme ante la ANC.

¿Cuál es la actuación internacional de la AN y que dice del caso de Julio Borges y Juan Requesens?

–No va a venir otro país a resolver los problemas de los venezolanos, sin embargo, el apoyo que nos pueda dar la comunidad internacional es fundamental. La presión internacional puede ayudar a generar el clima que nosotros consideramos que es necesario; que desde la Presidencia de la República se diga “yo no puedo seguir en esto”. Nuestros diputados están recorriendo varios países de América Latina, llevando el mensaje del acompañamiento en la lucha lograr para rescatar la democracia en Venezuela, pero también, llevando los casos de Julio Borges y Juan Requesens, especialmente el de este último, ya que a ambos se les allanó su inmunidad parlamentaria, pero, a Juan se le quitó su libertad. Yo no sé qué pasó el 4 de agosto en el país, yo no sé si fue un atentado o un montaje, probablemente sí, pero la investigación de esos hechos ha estado totalmente sesgada. Pienso que solo querían sacar del camino a gente que le era incomoda como Julio Borges, porque tiene un trabajo internacional impresionante y Requesens, quien tiene un trabajo de calle impresionante.

¿Tiene miedo Juan Pablo Guanipa de ser encarcelado?

–Eso es una realidad, yo tengo al Sebin permanentemente acompañándome y gastan mucho dinero en eso porque son varios equipos. Yo salgo y me persiguen, pero también se quedan en las afueras de mi casa o llego y está un carro de ellos afuera. Es una persecución innecesaria porque la gente sabe que uno vive aquí y mi familia está aquí. Seguiré luchando por rescatar la democracia en Venezuela. A veces da miedo, pero le agradezco a Dios que me ha dado fortaleza para abordar el miedo y superarlo. No está planteado que me vaya del país y lo he demostrado. Tengo varias acusaciones en el Ministerio Publico, estoy acusado por supuestos hechos de violencia y recientemente introdujeron un escrito, acusándome de las fallas eléctricas. Eso da mucha risa, pero ahí están las acusaciones.

¿Qué hace la AN sobre el las fallas eléctricas?

–Hay una Comisión de la AN, presidida por el diputado, Jorge Millán, la cual ha venido haciendo una investigación profunda sobre el sistema eléctrico venezolano. Chávez en el 2009 dijo que teníamos muchas dificultades con el sistema eléctrico, que empezó a deteriorarse. A partir de ese año, se hizo una inversión de 40 mil millones de dólares, supuestamente, para convertir al sistema eléctrico en el más moderno del mundo, en 2011 ¿La pregunta es, donde está ese sistema?

¿Cuál es la situación legal de la Asamblea Nacional?

–La Asamblea Nacional trabaja con las uñas. Producimos 56 leyes, todas anuladas por el TSJ. No hay un bolívar para el funcionamiento administrativo de la Asamblea y los diputados no cobran ni un bolívar. No hay ninguna posibilidad de que podamos ejercer control de la función pública, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, designación de embajadores, interpelación de funcionarios entre otros porque el Gobierno lo ha impedido. Estamos activos como tribuna política, pero las funciones como parlamento no las podemos desarrollar.

¿Cabe Henri Falcón, Copei y Bertucci dentro del Frente Amplio Venezuela Libre?

–Todos tenemos que estar de acuerdo con una política, y la del Frente Amplio es lograr un cambio político en Venezuela. Si están todos de acuerdo, caben; si están de acuerdo en que la forma de lograr un cambio es acumular fuerzas, generar presión y no sentarse a dialogar ni a negociar, para poner a la dictadura entre la espada y la pared, bienvenidos. Falcón por ejemplo, con todo el respecto que me merece, ha demostrado que no tiene realmente el talante para luchar frontalmente en contra de esta dictadura. El prefiere cohabitar, acomodarse y normalizar la situación, allá él, pero, evidentemente, no está siendo coherente el planteamiento de la mayoría de la población que lo que busca es que se produzca un cambio político.

¿Por qué se abortó el camino electoral?

–El camino electoral lo abortó Maduro y la actitud ventajista de ellos (Gobierno). Yo te puedo decir que si, nosotros fuimos a un proceso electoral, nosotros hemos dicho que la ruta era electoral, pero fuimos a República Dominicana para exigir condiciones mínimas para ir a elecciones y eso no se logró, ya que no quisieron ceder en nada. Estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo; que dos integrantes del CNE fueran elegidos por los chavistas, dos por la oposición y un quinto en mutuo acuerdo, aunque los rectores deben ser nombrados por la AN.

¿Sabe algo de la reforma constitucional?

–Nada, absolutamente nada. Esa Constituyente no discute esas cosas ¡Esos son otros! que andan haciendo textos por ahí, pero no en el seno de la Constituyente, sino en bufetes, oficinas y bibliotecas, para presentar un texto constitucional acorde con la visión cubana del Estado venezolano.

Mensaje a los venezolanos

–El Frente Amplio está en la calle, articulando una serie de visiones para incorporar a más gente y sumar esfuerzos. Le digo a la gente que no perdamos la esperanza, yo creo que Venezuela tiene solución y los venezolanos tenemos el derecho a cambiar las cosas, porque no nos merecemos a vivir como lo estamos haciendo. Nos merecemos un país de oportunidades, de progreso, donde la gente pueda contar con un buen trabajo, alimentación, medicinas, asistencia médica, transporte público, servicios públicos, es decir, donde la gente tenga calidad de vida.

