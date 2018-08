Juan Guaidó: La transición hay que construirla entre todos los factores de la vida pública

agosto 22, 2018 - 5:30 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó aseguró este miércoles que es necesario construir un gobierno de transición entre todos los factores de la vida pública.

En declaraciones a medios de comunicación, el parlamentario de oposición reiteró que la transición no debe ser decretada ni impuesta en función de intereses personales.

“La transición no debemos decretarla sino construirla entre todos los factores de la vida pública, de los que están aquí y en el extranjero, no hay una varita con la cual designar a una persona y que mañana ejerza su mandato. Los cuerpos de seguridad deben ponerse del lado de la ley y hacer lo que les corresponde, muchos dicen que hay que nombrar un Gobierno de transición, no tenemos miedo pero debemos construir la efectividad política, no hay solución mágica”, explicó.

Asimismo, detalló que se debe determinar la manera en la que hay que designar a un Gobierno de transición en el país. “Claro que hay diferencias pero hay que hacerlo: todos los factores del país deben debatir. Si usted cree que debe ser nombrado un nuevo presidente por el Parlamento, si usted cree que debe haber una Junta de Transición, no debe ser producto del capricho personal”, dijo.

Recordó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene una condena por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio por su presunta vinculación en hechos de corrupción.

“Hoy Maduro debió haber amanecido en la cárcel, debería estar preso producto de su vinculación con hechos de corrupción investigados por el Parlamento, producto de la delación de presidente de Odebrecht de haberle dado 35 millones de $ para su campaña electoral. La Asamblea Nacional ratificó abandono del cargo de Maduro, la responsabilidad penal luego de que Fiscal lo sancionara, luego de que los magistrados (TSJ en el exilio) enviaran la sentencia: Parlamento exhorta a organismos de seguridad del Estado que cumplan su rol”, añadió.

