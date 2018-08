Juan Carlos Escotet se niega a vender Banesco tras extensión de intervención 

agosto 10, 2018 - 4:41 pm

Juan Carlos Escotet, presidente ejecutivo de Banesco, aseguró que la renovación de la intervención de la entidad bancaria por parte del Gobierno es “ilegal”, “desproporcionada” y “no tiene razón de ser”.

“La gestión y responsabilidad del banco sigue siendo nuestra, con la única diferencia que hay un representante en cada uno de los órganos”, manifestó en rueda de prensa desde Caracas.

Escotet denunció que no se le ha dado la oportunidad de establecer contactos con el alto Gobierno. “No hay justificación técnica ni financiera y pese a nuestra intención de dialogar, no ha sido posible reuniros con representantes del más alto Gobierno. Con la prórroga de la intervención el contador regresa a cero… Si la hubiésemos tenido de repente no se hubiese dado la renovación”, sostuvo.

Sobre la prórroga de intervención explicó que, aún si fueran ciertas las acusaciones que hacen desde el Ejecutivo contra el banco, lo que aplica es una sanción administrativa.

“Jamás hemos tomado una decisión que pueda dañar a Venezuela o a cualquiera de los ciudadanos de este país. Lo que aplica es una sanción administrativa y aún habiendo ocurrido esas actividades que nos endosan, estas no constituyen delito penal”, enfatizó.

“Todo lo que hemos hecho ha estado apegado a derecho. Vamos a seguir dando la cara (…) La intervención se trata de una medida totalmente desproporcionada. Es muy fácil decir que un banquero es arrogante. Arrogante hubiese sido no volver a Venezuela y no dar la cara”, sentenció.

Por otro lado, indicó que no ha recibido oferta por Banesco. “Y aunque tengamos la mejor oferta del mundo, Banesco no se vende. Espero que tampoco me lo quiten”.

El Presidente de Banesco subrayó, además, que durante el proceso de intervención han perdido al menos 600 trabajadores, porque “ya nadie quiere venir a trabajar en un banco intervenido”, pero también recursos financieros.

“Con el procedimiento perdimos un 21 % de los depósitos, y se rompió la tendencia de crecimiento que traía el banco. Los daños que no son visibles son mayores. Este banco nunca tuvo una fuga de talentos como la ocurrida en esta intervención. Van 600. Nadie quiere venir a trabajar a un banco intervenido. A la fuga de talentos tradicional se suma la fuga de talentos por la intervención”, apuntó.

Por último, dijo que seguirán siendo miembros de la Asociación Bancaria, “pese a los maltratos”, y calificó como una “vergüenza” la falta de respuestas ante la situación.

“Es una vergüenza que la Asociación Bancaria no haya fijado una posición pública, a diferencia de pronunciamientos de distintos sectores, hasta de universidades”, concluyó.

El Gobierno de Venezuela prorrogó por 90 días la intervención a Banesco Banco Universal, la mayor entidad financiera del país.

La prórroga fue anunciada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de la Gaceta Oficial 41.453 de fecha 3 de agosto, aunque fue dada a conocer este 6 de agosto.

Noticia al Día / Noticiero Digital