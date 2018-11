Joven peluquero acusado por atentado contra Maduro se defiende: No tengo nada que ver con eso

agosto 8, 2018 - 12:58 pm

Royman Alexander Marrón es un joven de nacionalidad venezolana que llegó a La Guajira hace cinco meses, y asegura no tener nada que ver con el atentado al presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Según Marrón, se enteró de su acusación por una llamada que recibió de su hermana desde el vecino país, en la que le comunicó que en los medios de comunicación y redes sociales de allá figuraba su fotografía como uno de los autores del atentado.

Este joven, que se gana entre tres mil y cinco mil pesos por cada corte de pelo, asegura que llegó hasta el departamento de La Guajira para trabajar y ayudar a su familia ante la crisis que se vive en Venezuela.

“Quiero limpiar mi nombre, en realidad no tengo nada que ver con eso, estoy acá hace cinco meses, no tenía comunicación con mi familia hasta que me enteré que el cuerpo policial de Venezuela se metió a mi casa e intimidaron a los míos porque supuestamente yo había participado en el ataque contra Maduro”, dijo el joven venezolano.

Según la versión de Royman Alexander Marrón, su foto fue robada de su perfil en Facebook y fue utilizada para identificar la cuenta en Twitter de un usuario llamado Roy Vereda, que constantemente amenazaba con realizar un atentado contra el presidente Maduro.

“En esa cuenta se puede ver la última publicación realizada el pasado 6 de agosto a las 10:00 a.m., donde pedía auxilio porque las autoridades venezolanas le tenían rodeado el edificio donde vivía con su familia asegurando que sólo era una broma, y pidió perdón por robar fotos de otros perfiles”, explicó Royman.

Actualmente el joven venezolano acusado de atentar contra el presidente de su país, sigue en un rincón de La Guajira cortando el pelo a sus clientes y rogando para que todo se aclare y su familia esté a salvo.

“Ojalá el gobierno colombiano me pudiera ayudar para salvaguardar mi seguridad, además espero tener la oportunidad de limpiar mi nombre y que mi familia que vive en el estado de Miranda recupere su tranquilidad”, dijo Marrón.

