Josemith Bermúdez, una artista con un mensaje que contar al mundo: ¡Si tenemos vida a vivirla!

La talentosa animadora con gran proyección visitó el Zulia. Contó en exclusiva para Noticia al Día, todos los detalles con respecto a sus próximos proyectos en el medio artístico, anécdotas y testimonio de vida.

En pleno auge de su carrera profesional la vida le colocó la dolorosa prueba de enfrentarse al cáncer, estruendosa batalla que le reveló el punzón para encontrar la felicidad, dejando un claro mensaje de lucha.

Liberada del padecimiento y con gran arranque, se dispone a incursionar como empresaria de cosméticos y regresar por la puerta grande a la televisión venezolana, presentar su libro y ampliar la familia.

Al respecto expresó, “Yo siempre en las redes sociales voy a tener un mensaje oportuno que dar, voy a ser lo más honesta con mi Venezuela. Estoy abocada a todos mis proyectos, estoy muy contenta con el lanzamiento de mi línea de cosméticos, voy a lanzar dos productos más, una súper oferta y promoción a todas las personas que quieran participar a través de las redes”.

La victoriosa dama ha pasado por circunstancias que han marcado un hito en su vida.

El 17 de octubre de 2016 es una fecha que Josemith Bermúdez recuerda como el día en que comenzó una fiebre que no paró. Un diagnóstico que, aunque claramente explicado por el médico especialista ella no lograba asimilar.

Indagó en el buscador de Google apenas llegó a casa. Lo que comenzó como un quiste en un ovario resultó en un cáncer metastásico de fase 4. “¿Pero, qué significa ese nivel, será que esto llega hasta el 10, sobre qué tabla se mide? Cuando me doy cuenta, la fase 4 era la etapa terminal de la enfermedad. Fue muy duro, doloroso. Muchas preguntas se dispararon en mi cabeza, algunas ni siquiera se las dije al doctor, lo único que hice fue preguntarme ¿y ahora, qué hago?”, expresó Josemith.

En los últimos años artistas con gran popularidad como Carmen Alicia Lara, Ana Vaccarella, Tania Sarabia, Daniela Bascopé, han tenido que luchar con la terrible enfermedad: “Cáncer”. La enfermedad expone los duros momentos en el que los seres humanos doblegamos nuestra personalidad, dosificando la ligera doctrina de tener el control de vida y colocarse en manos divinas.

“Creo que te derrumbas muchas veces, pero me preparé para todo, incluso para morirme, aunque no recuerdo quién me dijo que no nos preparamos nunca para eso”, resaltó Bermúdez.

Sin duda alguna, la carismática actriz logró superar un momento de su vida en el que exploró lo mejor, interiorizando el mensaje que Dios le había enviado. A través del libro “Inexorablemente” pretende llegar al corazón del mundo y cambiar la perspectiva, dejando un legado y mensaje extraordinario. “Quiero traer mi opera prima a Maracaibo, estamos pronto a sacar el libro”, resaltó.

Bermúdez añadió un mensaje de optimismo a los zulianos. “Estoy muy contenta de todos los que están haciendo ustedes, de estar en la apertura del Hotel Boutique Oceanía, que definitivamente me hace creer que en Venezuela, se está haciendo un proceso muy bonito, confiando y demostrando que los venezolanos tenemos gran talento, con digno esfuerzo de admirar”.

Asimismo, opinó que hay que dar un giro al pensamiento social, dado las circunstancias en la que se encuentra Venezuela. “Cuando empiezas a darle un giro a la vida y a lo malo que trae los momentos, comienzas a actuar de acuerdo a lo que te toca. Hay gente que dice que somos el 80% de como reaccionamos, de lo que nos pasa. Debemos reinventarnos, sonriendo, entendiendo y teniendo un poco de compasión con tus semejantes, es la única manera de poder aportar un granito de arena; en cambio cuando te unes al drama colectivo no haces nada, cuando aprendes a flotar resaltando las buenas energías cambia tu la perspectiva, ¡si tenemos vida a vivirla!” Exclamó.

La escritora comentó que tiene nuevos proyectos actorales asumiendo un compromiso que tiene con el mundo entero para una obra que nació de su corazón, y desea que llegue a las emociones de muchos. Ambicioso proyecto que estima fraguar nacional e internacionalmente.

“Me defino como una persona terca, caprichosa, caprichosamente terca, soy una persona tenaz, una persona que va contra viento y marera a buscar lo que quiere”, concluyó Josemith Bermúdez.

Johsue Morales

Noticia al Día