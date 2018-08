José Altuve, quien regresa hoy a las Mayores, disparó su primer hit en la historia en AAA

agosto 21, 2018 - 1:06 pm

José Altuve, en un humilde saludo a la posteridad del béisbol, ahora tiene una pelota usada en su debut en Triple-A para su caja de trofeos.

Altuve, quien dejó el juego del domingo luego de ser golpeado por un lanzamiento en el codo en la séptima entrada, había conectado un sencillo al jardín derecho una entrada antes en la derrota 6-4 de los Grizzlies de Fresno ante el anfitrión Tacoma Rainiers lo que significó el primer hit de su carrera en Triple A.

José Altuve, estelar intermedista de Houston, conservó la pelota, de acuerdo con un informe de MLB.com, diciendo al reportero del sitio de los Astros de Houston: “Logré dos primeros hits este año -Juego de Estrellas y Triple-A. Estoy muy orgulloso”.

Altuve saltó directamente desde Double-A Corpus Christi a los Astros en 2011.

El reinante JMV de la Liga Americana debió regresar a los Astros el martes en Seattle, según MLB.com. Altuve no juega desde el 25 de julio, y ha estado en la lista de lesionados desde el 29 de julio por una lesión en la rodilla derecha.

José Altuve, de 28 años, está bateando .329 con nueve jonrones y 46 impulsadas esta temporada. Los campeones defensores de la Serie Mundial Astros han tenido problemas en su ausencia, teniendo balance de 8-12.

Jose Altuve kept the ball from his first Triple-A hit, which he got Sunday in Tacoma. When he was called up to start his career, he was in Double-A. pic.twitter.com/AAY3NeItqM

— Brian McTaggart (@brianmctaggart) 20 de agosto de 2018