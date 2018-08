“Jamás he firmado nada”: lo que ha dicho Capriles sobre Odebrecht

agosto 23, 2018 - 5:54 pm

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, aún no se ha pronunciado tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en el que solicitó este miércoles al Ministerio Público iniciar una investigación contra el dirigente político, por presuntamente estar involucrado en comisión de hechos punibles, específicamente con el caso de la empresa Odebrecht.

Sin embargo, en oportunidades anteriores el político venezolano precisó que es inocente de lo que se le pretende acusar y resaltó que “el liderazgo se construye con trabajo y esfuerzo, no con guerra sucia“.

“Aprovecho nuevamente para recordárselo a mis adversarios que no están sólo en el Gobierno. Ya los conocemos bien y esto ahora no es casual“, destacó el pasado 7 de junio de este año.

El 21 de agosto de 2017, desmintió que haya firmado algún documento ni ha tenido relación con la empresa brasileña. Exigió a quienes los acusan de supuestos hechos de corrupción “presentar pruebas”.

“Les reitero: Jamás he firmado nada ni he tenido relación con Odebrecht, quien puede hablar de eso es el Gobierno. Ellos hacen eso para no rendir cuentas“, reiteró en esa oportunidad.

“Hay gente que se dice de oposición pero al final tienen otros intereses. Yo no tengo, ni defiendo grupos económicos, ni le pago facturas a nadie; ningún medio me dice que tengo que decir o hacer. Los factores de poder nunca han estado conmigo, porque no soy marioneta de ellos“, argumentó.

Sumarium