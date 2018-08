Jaime Bayly le responde a Maduro: Todo esfuerzo para eliminarlo será aplaudido por mí (Video)

agosto 8, 2018 - 11:24 am

El periodista peruano Jaime Bayly le respondió este martes al presidente de la República, Nicolás Maduro, luego que lo señalara por confesar que tenía conocimiento, dos días antes, del atentado que se perpetró el pasado sábado en contra del jefe de Estado en un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas.

En su programa, el presentador reiteró que apoyará todo esfuerzo que vaya dirigido a “eliminar” al mandatario nacional.

Asimismo, ratificó que tenía conocimiento del intento de magnicidio que se ejecutaría el pasado 4 de agosto en contra del Presidente de Venezuela.

“Para remover del poder a Maduro (…) hay que usar la fuerza. Es imprescindible usar la violencia. Todo esfuerzo orientado en ese sentido y animado, espoleado por heroicos, valientes venezolanos dispuestos a entregar sus vidas para eliminar al dictador y su crápula, será aplaudido por mí”, expresó.

Indicó que pese a tener conocimiento del atentado contra Maduro, no era parte del plan. “Yo no era parte del plan, yo no entrené, no compré los drones, no participé en el operativo, carezco de pericia y valor para ello, pero yo sabía del plan”, enfatizó.

Este martes, en cadena nacional de radio y televisión, Maduro presentó pruebas del atentado en su contra y señaló al presentador peruano.

“Más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista (…) está la gravedad de que desde un canal de televisión de los Estados Unidos (…) se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la República, que se apoya ese intento de asesinato, y que vendrán nuevos intentos”, comentó.

“Es fácil que desde un canal de televisión de Estados Unidos se mande a matar a un presidente. ¿Qué pasaría si un periodista fanfarrón como este, desde una televisora de Venezuela, mandara a asesinar al presidente de Estados Unidos? Lo enjuiciaríamos, porque eso es un delito grave”, agregó.

