Imagen de Messi con la camiseta de la Roma sorprende en las redes sociales (+Foto)

agosto 4, 2018 - 8:41 am

El presidente de la Roma James Pallota protagonizó una broma en redes sociales, luego que el club italiano anunciara el fichaje de Francesco Calvo como su nuevo director de ingresos, quien actualmente trabaja para el Barcelona y se incorporará en septiembre.

“Esto no cambia nada. Seguimos queriendo a Messi”, publicó el conjunto romano citando a Pallota junto a una foto editada de Messi vestido con la camiseta del equipo.

Luego de la polémica del fichaje de Malcom con el Barcelona, acción que tuvo lugar después que el jugador dejara plantado al club de la Serie A, el presidente de la Roma afirmó en días pasados que la única manera de perdonar al Barcelona sería que le vendieran a Lionel Messi.

La imagen del argentino con la casaca de la Roma ha circulado en las redes sociales y a más de no agarró desprevenido.

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6

— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 de agosto de 2018