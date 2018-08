Hoy se cumplen 40 años de la histórica pelea entre Betulio González y el mexicano Guty Espadas

agosto 12, 2018 - 4:49 pm

Me lo dijo en el ya lejano 1991, y hoy al cumplirse 40 años de haber alcanzado por tercera vez el trono universal de los moscas, lo divulgo ante los usuarios de Noticia al Día (NAD) una vez desempolvado aquel cassette… “cuando a mí me presentaban a un rival yo sabía rápidamente si el boxeador iba a dar pelea… me pasó con Guty Espadas, lo miré fijamente y al darle la mano, pensé: ´¡vergaaa!, este no me jode a mí´, y la pelea fue brava”. ¿Cómo sabía que iba a vencer al recio campeón?, le pregunté. “Por la forma en que me apretó la mano, por la presión”, me contestó con su tono vivaracho, dando a entender que no le notó mucha firmeza al azteca.

No se equivocó Betulio, aunque esos minutos finales del décimo quinto round parecieron (¿o fueron?) interminables para los venezolanos y breve para los mexicanos (se reproducía allí la Ley de la Relatividad de Albert Einstein), y a punto estuvo el aguerrido monarca yucateco de hacer trizas la corazonada del retador zuliano tras haberlo impactado con un poderoso gancho de derecha al mentón en el preciso momento en que éste resbalaba… Betulio se fue a la lona pero el árbitro Tony Pérez consideró que no era una caída lícita y al incorporarse le limpió los guantes, llamando a continuar la trepidante contienda. Si hubiera contado, otra sería la historia porque un ‘knockdown’ representaba la ventaja definitiva en tan pareja contienda.

El mexicano sabedor de que Betulio estaba guapeando se le fue encima con una andanada de impactos de todos los calibres para llevarlo a las cuerdas. Allí Betulio recibía más de lo que daba, y sien el ring todo era drama, sudor, golpes, rostros amoratados y exhaustos sobre los cuales giraban gritos que chocaban en el aire entre sí, en un cuarto de la casa de Betulio en el municipio San Francisco su mamá y su esposa musitaban un rezo a la Chinita rogando por él.

años (faltaban apenas dos meses para cumplir los 29) y el Guty lo hacía con solo 23 años. La mayoría de los entendidos daban al ´manito´ como favorito; sumaban a la juventud un historial de 37 combates, 35 triunfos, 1 derrota , 1 sin decisión y siete nocauts consecutivos, incluido el título mundial -versión Asociación Mundial de Boxeo, AMB- que arrebató al panameño Alfonso López las había ganado por fuera de combate. Pero su desafiante de enfrente no sólo lo aventajaba en experiencia con 69 peleas, 61 victorias, 7 derrotas, 1 sin decisión y 5 K.O. seguidos, sino que además había ostentado el fajín de los 51 Kgs en dos ocasiones (en 1971 ante el filipino Salavarría, el de la famosa botellita azucarada) a quien despojaron del título luego de salir positivo; y frente al también yucateco Miguel Canto en 1973 por decisión dividida luego de 15 tramos en Caracas.

La pelea había creado una expectativa in crescendo, porque del mexicano se decía que iba a reinar por largo tiempo, y del venezolano que estaba ansioso por convertirse en el primer púgil del continente americano en ser triple campeón mosca del mundo. Hasta entonces solamente dos asiáticos, los tailandeses Chartchai Chonoi y Pone Kinkpetc, compartían el hito de haber alcanzado la cima de los moscas una, dos y tres veces.

Vuelvo a ver el video de la gresca. Las instrucciones de rigor del árbitro (… hagan una pelea limpia, ¿están listos?), topan los guantes ,“secons fuera”, suena el doble campanazo inicial, el mismo que escuchó bien arrellenado en su lujosa poltrona el magnate de cualquier metrópolis como el vagabundo de una calle cualquiera que se asomó por la ventana que da al televisor en blanco y negro.¿Quién iba a presagiar que el tradicional “round de estudio” lleno de cautela, insinuaciones y amagues pronto se evaporaría con el candoroso accionar de estos dos titanes del tinglado?,¿Y que los episodios sucesivos serían recordados por la posteridad como una de las más grandes peleas libradas en esta categoría chica?. Se trataba de una batalla de dos gladiadores de raza, trenzados en un ´golpe por golpe´ en la mínima distancia, cada uno con lo suyo, cada uno replicándose como si se reflejaran en un mismo espejo:a un gancho le sucedía otro gancho, aun recto otro recto y a un uppercut idéntico uppercut… a veces al unísono; y fue precisamente este último de los golpes nombrados el que inclinó la balanza -aunque leve- Betulio González. De hecho, hasta el round diez la ventaja -un poco más clara- apuntaba a Guty Espadas. Y he allí que, al iniciarse el onceno capítulo, Betulio menos cansado y más determinado estrecha aún más la corta distancia -pie con pie, cabeza con cabeza- y acorrala al Guty a quien no lo deja salir y éste no le queda de otra que aceptar ese duelo cerrado. Como si fueran páginas repetidas pero cada una no menos vibrante, cargadas de ese drama que entusiasma y carcome a la vez, Betulio va remontando la refriega con su golpe favorito,lanzado duramente con la diestra de abajo hacia arriba,que se hace perfecto en el rostro de Espadas: uno y otro y más uppercut. Ya lo decía Carlitos González en certero análisis al lado de los narradores Delio Amado León y Gonzalo López Silvero: en la medida que Betulio mantenga encerrado a Espadas y accione su upper se va a ir arriba en las tarjetas.

¡Dios mío que termine el último round! Así pensaban y decían los seguidores de Betulio, quien se tambaleaba y era aporreado por Espadas; todo parecía que se le venía el mundo encima al zuliano… pero aguantaba y sacando ulterior fuerza, su resto de resistencia, resurge con ese upper que estremece al Guty. Golpes que vienen, golpes que van, aunque están muy cansados;abren y cierran sus bocas queriendo más que respirar, tragarse el aire y hasta robarse mutuamente el oxígeno…

Hacía tiempo que no se había pagado con tanto gusto una entrada; es más, el costo de los tiques desde el ringside hasta la gradería muy probablemente -aunque intangible- estuvo por debajo del valor de esa joya de combate. “Así vale la pena pagar por una pelea”, seguramente se repitió ese comentario a la salida del espectáculo. “Eso solo se vio en el Nuevo Circo de Caracas con la pelea entre Ramoncito Arias -otro zuliano- y el campeón argentino Pascual Pérez por allá en el año 59”, recordaría algún viejo fanático. “Para que se vuelva a ver un careo como el de Betulio-Espadas pasarán muchas lunas”, es posible que otro se atreviera a decir.

Por fin sonó doble el gong final con ambos púgiles parados solamente por el coraje. La decisión: el juez mexicano José María Escalante dio tablas (146 puntos para cada uno), su colega venezolano Fernando Viso votó 148-144 a favor de Betulio, mientras que el árbitro puertorriqueño Tony Pérez puntuó 145 por 142 también para el nuevo campeón mundial Betulio González. Festeja el país, retumba el Zulia. Betulio es triple monarca.

A la edad de 39 años, con registro de 92 peleas profesionales, 76 triunfos, 52 nocauts, 12 reveses, 4 tablas, Betulio terminó su gloriosa carrera boxística. Tan solo le falta un sueño por cumplir que, inexplicablemente, le ha sido esquivo: alcanzar la gloria de los más selectos: el Salón de la Fama del Boxeo Mundial de Canastota, cuya puerta está en Nueva York.

Pienso en su mano derecha que se extiende y se cierra franca en la amistad, y en esa misma mano que al empuñarse encarnó su formidable uppercut.

Erinson Piñero

Nota de presa