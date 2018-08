Hotel Tibisay del Lago celebró por todo lo alto sus 65° Aniversario

agosto 15, 2018 - 1:54 pm

Este emblemático hotel ha formado parte de la historia de todos los marabinos, en esta ocasión vuelve a ser noticia tras celebrar por todo lo alto sus 65 años de trayectoria. La celebración comenzó con la visita de la patrona de todos los zulianos, la Virgen de Chiquinquirá, amenizado por el grupo de gaita “Los Gariteritos de Lucía” y seguidamente una misa de acción de gracias en el salón Marabar.

El 14 de agosto de 1953 Maracaibo escribió la primera página del turismo zuliano. En las calles corría el mensaje de que se inauguraría un hotel moderno, lujoso, que incluso tendría aire acondicionado, y con una vista sublime, pues el paisaje mostraba las hermosas riberas del lago, de ahí surgió su nombre hace 63 años.

Ese día nació el Hotel del Lago Inter-Continental en la avenida El Milagro, y se convirtió en el primer hotel cinco estrellas construido en la ciudad. Sin embargo, había sido pre inaugurado unos meses atrás, el 21 de febrero, para la realización de la Conferencia de Expertos Petroleros, evento que efectuaba cada año la Standard Oil Company de Nueva Jersey, y que en ese momento fue patrocinado por la Creole Petroleum Corporation de Maracaibo, que alquiló el sitio y sus servicios para recibir por todo lo alto a los expertos internacionales.

Don Mario Belloso inaugura oficialmente el Hotel del Lago, el 14 de agosto de 1953

“La inauguración, a cargo del primer presidente del hotel, Don Mario Belloso, fue un gran acontecimiento en la región. Asistieron el monseñor Rincón Bonilla, quien bendijo el lugar; el gobernador del Zulia, coronel Néstor Prato; el presidente del Concejo Municipal, Jorge Villasmil Barrios, entre otras destacables personalidades del ámbito comercial e industrial en Venezuela”, relató el presidente de la Academia de Historia del Zulia, Julio Portillo.

Aquella noche, en medio de la fiesta, se escuchó la música de la cantante norteamericana Diana Adrián, quien junto a la orquesta Garrido interpretó canciones de Venezuela y de toda América. Aproximadamente a las 11.00 de la noche se sirvió una exquisita cena para los invitados en la terraza del hotel, llamada La Explanada. Y a la medianoche comenzó el espectáculo más esperado: un show acuático, con la presentación de “sirenas” en distintas piezas de ballet.

El Hotel del Lago, que dejó en el camino a los otros dos que existían en Maracaibo en ese momento: Hotel Victoria en el centro y Hotel Granada en la carretera Unión, sirvió de aposento para negociantes, deportistas, ejecutivos petroleros quienes llegaban del extranjero para laborar en la Costa Oriental del Lago o en las oficinas de la ciudad, y para reconocidos artistas quienes dejaron su huella en los anales del recinto.

Entre esas personalidades y artistas destacan:

-Mario Moreno “Cantinflas”, estrella de cine, 1954.

-Libertad Lamarque, actriz y cantante de cine y TV, 1955.

-Humberto Fernández Morán, investigador científico quien inventó el Bisturí de Diamante, 1967.

-Francisco Rivera “Paquirri”, torero, 1972.

-Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador de la OPEP, 1975.

-José Luis Rodríguez “El Puma” en la recepción del hotel en 1977.

-José Luis Rodríguez “El Puma”, cantante, 1977.

-Neil Amstrong, astronauta del Apolo XI, 1976.

-Jacqueline Bisset, estrella de cine, 1980.

-Rocío Durcal, cantante, 1980.

-Julio Iglesias, cantante, 1981.

-Celia cruz, cantante, 1988.

-Gloria Stefan, cantante, 1992.

-Ernesto Samper, expresidente de Colombia, 1993.

-Soichiro Toyoda, empresario industrial y presidente de Toyota Corp. 1994.

Más de medio siglo después, el Hotel del Lago, que tardó cuatro años en construirse, sigue de pie y con un gran prestigio, tanto por sus servicios como por lo que significa para el turismo zuliano y venezolano.

En una nueva gestión el Gerente de Hotel Tibisay del Lago Richard Mocada, expresó a Noticia al Día su gran emoción por pertenecer a la nueva historia y legado.

“Me siento un maracucho más, no soy de la región pero desde que llegué aquí ya me siento parte del Zulia, todo el cariño que he recibido acá, su gente, todo ha sido muy sincero y de corazón y de verdad me siento feliz de participar en la restauración del Hotel Tibisay del Lago, el cual ha pasado por diferentes administraciones y en algún momento cada una de ellas hizo algo por hotel, ahora estamos trabajando en abrir las puertas de este hotel haciendo los mejores eventos y reactivando todo lo necesario para ofrecer lo mejor”, dijo Richard.

Finalmente, Moncada dedicó un mensaje a todos los venezolanos. ”No dudo en apostar al país y al emprendimiento, todos los venezolanos debemos enfocarnos, si es necesario apagar la luz, debemos ser los últimos, siempre debemos aportar a este país, aquí en Hotel Tibisay estamos para abrirles las puertas a todos”.

Johsue Morales

Fotografías: Mysol Fuentes

Noticia al Día