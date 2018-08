Hijo y esposa de Juan Requesens están “bajo resguardo”

agosto 9, 2018 - 8:33 am

Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, aseguró que la esposa y el hijo del dirigente opositor “están bajo resguardo”, tras su detención la noche del pasado martes.

En ese sentido, acotó que la detención de su hijo fue “una violación del debido proceso” y aseguró que “se lo llevaron a la fuerza”.

“Todavía no sé nada él y tenemos el derecho constitucional de saber sobre su paradero (…) aparentemente debería estar en El Helicoide, pero no lo sabemos. Ni sabían porque se lo llevaban, no dijeron nada”, manifestó al tiempo que explicó que en el momento de su captura, el Sebin llegó a la casa sin ninguna orden.

Asimismo, expresó que ha escuchado que la Constituyente va a “violentar la inmunidad, violando la Constitución y sus derechos fundamentales como parlamentario electo por voto popular. El único ente que puede tomar esa decisión es la legal Asamblea Nacional, no la Asamblea Nacional Constituyente”.

