Hermana de Juan Requesens: No sabemos cómo está físicamente ni de salud

agosto 12, 2018 - 7:36 am

Rafaela Requesens, hermana del dirigente político de oposición Juan Requesens, denunció desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Caracas, que luego de transcurrir 84 horas, familiares y abogados seguían sin ver a su hermano.

La también presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV reiteró que su petición es poder evaluar en qué condiciones físicas se encuentra el parlamentario.

“El llamado es claro: no tenemos ninguna información, no hemos podido hablar con él, no sabemos cómo está físicamente y de salud”, enfatizó, al tiempo que reveló que el legislador “tuvo una operación del estómago por lo cual tiene que ser atendido estrictamente con una dieta y unos medicamentos que hoy tampoco nos dejaron pasar”.

Globovisión