Hace 28 años falleció Luis Hómez, el defensor del Zulia

agosto 28, 2018 - 6:00 am

El 28 de agosto de 1990 fallece Luis Hómez, “un político sincero y honesto, gran defensor de los derechos humanos”, como lo retrata el portal El Zuliano Rajao.

Hómez nació un 27 de septiembre en Maracaibo. Fue abogado, docente, político, parlamentario, escritor y músico. Ocupó cargos de concejal, diputado a la Asamblea Legislativa del Zulia y al Congreso Nacional por el Zulia.

En 1990, fue candidato a gobernador del estado Zulia, durante cuya campaña, una cruel enfermedad le impidió el triunfo que tenía casi asegurado.

Su brillante carrera y su lucha incansable contra la corrupción y en defensa de los derechos humanos, se reflejan en tres libros, por demás polémicos: Cómplices y Testigos, De Verdad Verdad y El Pozo de la Muerte.

Para la periodista y profesora universitaria, Morelis Gonzalo Vega, “Luis Hómez representó un punto de inflexión en la política, especialmente en el Zulia, donde demostró que sí se puede hacer política como vocación social, alejado de los negocios y sin hipotecarse a los espacios de poder”.

Una frase del propio Hómez le describe muy bien: “No tengo riqueza económica, pudiendo haberla tenido… y no me atrae en absoluto la riqueza material. Mi riqueza es el cariño del pueblo y ese sí lo cuido, ese sí me preocupa”.

Luis Hómez, quien murió a los 42 años de edad, fue considerado un defensor del Zulia, luchó en su corta e intensa vida política contra la corrupción en todas sus dimensiones.

Gran músico, tocaba el piano y la guitarra; amante de la gaita zuliana. Quienes le conocieron dicen que tenía una agradable sonrisa y que, como buen hijo de esta tierra, era muy ocurrente.

Era un gran zuliano. Llego a encarnar la zulianidad, como pocas personas lo han logrado.

Noticia al Día / Agencias