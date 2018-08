Guerra: se deben aclarar los precios del transporte y la gasolina para el 20-A

agosto 12, 2018 - 9:39 pm

José Guerra, quien es integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que aunque la reconversión monetaria entrará en vigencia el próximo 20 de agosto, el Gobierno aún no se ha pronunciado por los precios que tendrá tanto el sector transporte como la gasolina. “Dos problemas que todavía no están resueltos”.