Google desarrolla un buscador con censura para China

agosto 2, 2018 - 11:29 am

Google está preparando un motor de búsqueda adaptado a las exigencias de la censura china para volver al país, del que se retiró hace unos años.

Ante la presión de la censura y de los ciberataques, Google retiró su buscador de China en 2010 y la mayoría de sus servicios se encuentran bloqueados.

Pero la compañía ahora trabaja en una nueva versión del buscador, bautizada Dragonfly (“Libélula”), modificada específicamente para censurar las páginas web y las palabras clave prohibidas por el gobierno chino, aseguró a la AFP una fuente interna de la multinacional estadounidense.

El código fuente de este buscador puede ser consultado y probado en las redes informáticas internas de Google, confirmando así informaciones publicadas en la prensa estadounidense.

La noticia provocó descontento entre numerosos empleados de Google. “Algunos están indignados por lo que se está haciendo”, reconoce la misma fuente.

El portavoz de Google en Asia, Taj Meadows, no quiso confirmar ni negar la existencia de este proyecto.

“Ya proponemos varias aplicaciones para móviles en China, como Google Translate o FilesGo y realizamos inversiones significativas en empresas chinas como JD.com”, declaró Meadows a la AFP. “Pero no haremos comentarios sobre especulaciones de nuestros futuros proyectos”, añadió.

Democracia censurada

El diario digital The Intercept, que reveló la existencia de este programa, aseguró que este motor de búsqueda está destinado al sistema operativo Android para teléfonos inteligentes, propiedad de Google.

Según la publicación estadounidense, el nuevo buscador tiene una “lista negra” de palabras relacionadas con los derechos humanos, la democracia, la religión o las manifestaciones.

Esta aplicación también censura páginas web prohibidas por las autoridades chinas.

China dispone de un complejo sistema de censura en internet, cuyo nombre oficial es “Proyecto Escudo Dorado”, que impide el acceso a Google, Youtube, Facebook, Twitter y a numerosos medios occidentales.

Las plataformas chinas como Weibo (el equivalente de Twitter) o WeChat (el WhatsApp chino) también son censuradas y obligadas a regular sus contenidos más sensibles, como las voces críticas contra el régimen, los escándalos sanitarios o la música rap.

En este contexto, los grupos tecnológicos occidentales se enfrenta al dilema de acatar los requerimientos del gobierno chino o renunciar a un mercado gigantesco.

Microsoft ya está presente en China con su motor de búsqueda Bing.

Por su parte, Amnistía Internacional pidió que no acepte la censura china.

“Será un día negro para la libertad en internet si Google se somete a las reglas extremas de la censura china para acceder a su mercado”, advirtió Patrick Poon, un investigador de la ONG, que lamentó que “se dé prioridad a las ganancias en lugar de los derechos humanos”.

Según el periódico The New York Times, Google hizo una demostración delante de dirigentes chinos, pero esto no significa que sea inminente la puesta en marcha de su buscador en China.

“El proyecto del motor de búsqueda no está terminado”, asegura el Wall Street Journal.

Las informaciones que apuntan a un retorno de Google al mercado chino “no se adecuan a la realidad”, aseguró el jueves el periódico oficial chino Zhengquan Ribao.

AFP