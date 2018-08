Gloria Trevi habló sobre la crisis en su matrimonio: Ahorita me duele un poquito el corazón

agosto 15, 2018 - 10:21 pm

Gloria Trevi confesó que algo no está del todo bien en cuestión de amores.

La cantante mexicana está casada con Armando Gómez, a quien sin querer las redes sociales recientemente le jugaron una mala pasada.

Trevi se abrió y dijo: “ahorita me duele un poquito el corazón, pero ya te contaré otro día”. “¿Estás soltera o algo?”, expresó el periodista con sorpresa. “No, todavía no… Ya creen que porque te dieron el anillo y tu diste el &*^^% ya eres pertenencia. Entonces, como que siempre tenemos que estar poniendo límites”, expresó Trevi.

A esto, el periodista le comentó que si estaba en un momento de poner límites en su relación y que si no sabía si la relación iba para delante o se estancaba y se quedaba. “Ay no, no puede ser que pasara algo así”, manifestó la vocalista.

Ante su respuesta, el comunicador social le cuestionó: “Pero, ¿estás en ese momento?”. “Estoy en un momento de poner las cosas bien para ser felices”, admitió Trevi.

People en Español