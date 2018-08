Gleyber Torres despacha el cuadrangular 19 y Yankees vence 10-3 a Orioles (Video)

agosto 25, 2018 - 4:35 pm

El criollo Gleyber Torres conectó jonrón, el dominicano Miguel Andújar también disparó cuadrangular, para que los Yankees superaron este sábado 10-3 a los Orioles de Baltimore, en el primer juego de la doble cartelera.

El caraqueño sonó su batazo de cuatro esquinas en el octavo ante los envíos de Sean Gilmartin, para llegar a 19 bambinazos en la temporada.

Por los Yankees, Andújar de 5-2, dos anotadas y cuatro impulsadas. El venezolano Gleyber Torres de 4-2, una anotada y una remolcada. Por los Orioles, el venezolano Renato Núñez de 4-3, dos impulsadas. El dominicano Jonathan Villar de 5-0.

Gleyber Torres extends the lead to 9-2 with his 19th HR of the year in the top of the 8th inning. #PinstripePride pic.twitter.com/jAfc7bh1Be

— Bronx Bomber Ball (@BronxBomberBall) 25 de agosto de 2018