Gladys Suárez: “En el Zulia no habrá paro de transporte”

agosto 19, 2018 - 4:18 pm

La secretaria de Transporte del Zulia, Gladys Suárez informó a Noticia al Día que los transportistas de la región no se sumaran al paro nacional de transporte, convocado para este martes 21 y miércoles 22 de agosto del presente año.

“En el Zulia no habrá paro. A quienes convocan no los conozco, solo quieren pescar en rio revuelto. He conversado con el señor Erasmo Aliam y él está tranquilo y consciente de la situación. Estamos conscientes y tenemos que unirnos, ya que a este pueblo lo han golpeado mucho con la guerra económica, la escasez de alimentos, el bachaqueo ¿Y ahora también un paro? No hay paro, estamos trabajando juntos”, sentenció la titular del transporte.

Suarez agregó que el próximo miércoles irá a una reunión en Caracas para continuar con las mesas de trabajo en materia de transporte. Acotó que a ella le corresponde la de distribución de insumos y que pronto le dará respuestas a los profesionales del volante que hacen vida en la entidad zuliana.

Asimismo, indicó que en los próximos días serán asignados 1200 cauchos más a los transportistas y finalmente hizo un llamado al pueblo a la calma ante el llamado a paro por sectores del transporte a nivel nacional.

Cabe recordar que la Federación de Transporte de Venezuela hizo un llamado a paro a transportistas de los estados Falcón, Aragua, Carabobo, Zulia y Distrito Capital, para este martes 21 y miércoles 22 de agosto, ya que que hasta ahora se desconoce el precio de los combustibles, así lo dio a conocer José Antonio Sánchez, presidente encargado de esta organización.

