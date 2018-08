George Clooney es el actor mejor pagado del año

agosto 23, 2018 - 12:02 pm

George Clooney obtuvo 239 millones de dólares en los últimos 12 meses por la venta de su marca de tequila, lo que lo convierte en el actor mejor pagado del año, según publicó este miércoles la revista Forbes.

La venta de “Casamigos” a la licorera Diageo le consiguió al actor estadounidense un total de 233 millones de dólares que, sumados a las ganancias procedentes de sus películas y a otros negocios, lo catapultaron al número uno de la célebre lista.

Con 124 millones, Dwayne Johnson, conocido como “The Rock”, repitió en el segundo lugar gracias a taquillazos como Jumanji: Welcome to the Jungle y a su influencia en las redes sociales, que le permite negociar contratos promocionales.

En el tercer y cuarto lugar se sitúan dos superhéroes de Los Vengadores que han participado en recientes entregas de Marvel: Robert Downey Jr. logró 81 millones, mientras que Chris Hemsworth hizo con 64,5 millones.

El quinto integrante de la lista es Jackie Chan, la mayor estrella china, quien ganó 45,5 millones por su trabajo como actor en seis estrenos de 2017 como Bleeding Steel y The Foreigner, pero también como productor y empresario de cines.

Forbes destacó la diferencia salarial entre los actores y las actrices mejor pagados del mundo: si bien esos diez hombres acumularon 748,5 millones, las diez mujeres más exitosas del sector sumaron solo un cuarto, 186 millones.

Con información de El Nacional

