Frente Amplio del Zulia salió a las calles a protestar por fallas del servicio eléctrico

agosto 17, 2018 - 6:04 pm

Este viernes representantes de los partidos políticos, sociedad civil y el Frente Amplio protestaron contra los cortes eléctricos y fluctuaciones en el servicio que mantienen en alerta a los habitantes del Zulia. La actividad se llevó a cabo en la urbanización San Jacinto de Maracaibo.

La diputada de Un Nuevo Tiempo (UNT), Elimar Díaz, aseguró que desde el pasado viernes 10 de agosto se acabó la paz para los zulianos quienes, en su mayoría, sufrieron los embates de las altas temperaturas propias de la región y el temor de perder los pocos alimentos almacenados en sus neveras y refrigeradores.

“Los comerciantes del Zulia han sido grandemente afectados, carnicerías y charcuterías perdieron su mercancía por la cantidad de horas sin electricidad, pero también las familias en comunidades como San Jacinto que pasaron mas de 20 horas sin luz se vieron afectados, entre ellos niños y ancianos.

Asimismo, la diputada de Un Nuevo Tiempo señaló que seguirán en la calle defendiendo los derechos del pueblo zuliano. Recalcó que “donde haya una protesta en defensa de los derechos de nuestro pueblo, ahí estará Un Nuevo Tiempo”.

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, coordinador político de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional (AN), acompañó a los vecinos de las parroquias Raúl Leoni, Cacique Mara y San Jacinto, durante protestas sociales exigiendo, en especial, soluciones a la emergencia eléctrica pero además atención a la situación de los demás servicios públicos. “Nuestra gente está sufriendo la calamidad de la electricidad, de todos los servicios públicos. Nada funciona en el Zulia, nada funciona en Venezuela”, sentenció.

Aseguró que en el caso del Zulia, particularmente, el tema eléctrico los mantiene “crispados”, pues por las noches no es posible conciliar el sueño por no tener electricidad y “luego en el día que pudiesen recuperar el sueño, no lo hacen porque deben ver cómo hacen para llevar algo de comer a la casa”.

Nota de Prensa