Flor Silvestre, la que cantó La basurita y viuda de Antonio Aguilar cumple hoy 88 años

agosto 16, 2018 - 6:33 am

Guillermina Jiménez Chabolla (Salamanca, Guanajuato, 16 de agosto de 1930), conocida artísticamente como Flor Silvestre, es una cantante y actriz mexicana con más de setenta años de carrera en la música, el cine, la radio, la televisión y el teatro.

Famosa por su melodiosa voz y particular estilo interpretativo, de ahí los apodos de «La Sentimental» y «La Voz Que Acaricia», Flor Silvestre es una de las intérpretes femeninas más emblemáticas de la música mexicana, dentro de los géneros de la ranchera, el bolero, el bolero ranchero y el huapango, con más de 300 grabaciones en tres sellos discográficos: Columbia, RCA Víctor y Musart. En 1945, era anunciada como el «Alma de la Canción Ranchera» y en 1950, año en el que logró su consagración en la XEW, era reconocida como la «Reina de la Canción Mexicana».3​ En 1950, grabó con Columbia sus primeros éxitos, entre ellos «Imposible olvidarte», «Que Dios te perdone (Dolor de ausencia)», «Pobre corazón», «Viejo nopal», «Guadalajara» y «Adoro a mi tierra». Con Musart grabó un vasto repertorio de éxitos: «Cielo rojo», «Renunciación», «Gracias», «Cariño santo», «Mi destino fue quererte», «Mi casita de paja», «Toda una vida», «Amar y vivir», «Gaviota traidora» «El mar y la esperanza», «Celosa», «Vámonos», «Cachito de mi vida», «Miel amarga», «Perdámonos», «Tres días», «No vuelvo a amar», «Las noches las hago días», «Estrellita marinera» y «La basurita», entre otros. Sus sencillos lograron escalar listas de popularidad como Mexico’s Best Sellers de Cashbox y Latin American Single Hit Parade de Record World. Estrella musical de programas radiófonicos de la XEW, tuvo grandes éxitos con sus presentaciones teatrales y en televisión llegó a tener más de tres series musicales a la semana. Por más de cuarenta años, demostró sus habilidades como amazona en el espectáculo ecuestre de su marido, el también cantante y actor mexicano Antonio Aguilar.

Bella y escultural, Flor Silvestre destacó en el cine mexicano como figura estelar de la época de oro. Hizo su debut como actriz en la película Primero soy mexicano (1950), dirigida y coprotagonizada por Joaquín Pardavé. Actuó al lado de los grandes comediantes Cantinflas, en El bolero de Raquel (1957); Tin Tan, en ¡Paso a la juventud! (1958) y Escuela de verano (1959); Resortes, en El gran pillo (1960); y Viruta y Capulina, en Dos locos en escena (1960). Además, protagonizó comedias en las que los personajes principales son mujeres: Las hermanas Karambazo (1960), Poker de reinas (1960), Las tres coquetonas (1960) y Tres muchachas de Jalisco(1964). Trabajó con el reconocido cineasta mexicano Ismael Rodríguez en dos películas: La cucaracha(1959), donde cantó a dueto con María Félix, y Ánimas Trujano (1962), la segunda película mexicana nominada al Óscar a la mejor película de habla no inglesa, en la que compartió créditos estelares con el actor japonés Toshiro Mifune. Flor Silvestre participó en más de setenta películas a lo largo de cuarenta años. También fue la protagonista e intérprete de la historietaLa Llanera Vengadora. En 2013, la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México (PECIME) la galardonó con la Diosa de Plata Especial por Trayectoria.

La primogénita de Flor Silvestre es la cantante y bailarina Dalia Inés Nieto. El padre de Dalia Inés fue Andrés Nieto, el primer marido de Flor Silvestre.

Alrededor de 1953, Flor Silvestre se casó con el locutor y cronista taurino Francisco Rubiales Calvo «Paco Malgesto», quien más tarde se convertiría en un reconocido presentador y pionero de la televisión mexicana. Habían trabajado juntos tres años antes en la obra ¡A los toros!. El matrimonio procreó dos hijos: Francisco Rubiales trabaja en doblaje, subtitulaje y edición de video; y Marcela Rubiales es cantante y actriz de cine, teatro y televisión. Vivían en una casa en la colonia Lindavista. La pareja estaba en proceso de divorcio en 1958.53​

El tercer y último marido de Flor Silvestre fue el cantante y actor Antonio Aguilar, fallecido en 2007. Para ella, él fue el amor de su vida. Se conocieron por primera vez en 1950 cuando él cantó en el programa radiofónico de Flor Silvestre Increíble pero cierto en la XEW. En 1955, hicieron su primera película juntos, La huella del chacal, pero iniciaron su relación durante la filmación de la película El rayo de Sinaloa, en 1957. Se casaron por el civil en 1959, y el 9 de octubre de 1960 nació el primer hijo de la pareja, el cantante y actor Antonio Aguilar, hijo. El segundo hijo, Pepe Aguilar, nació en San Antonio, Texas el 7 de agosto de 1968, durante una gira de sus padres. Aguilar le construyó a Flor Silvestre una residencia en el rancho conocido como El Soyate, en el municipio de Villanueva, Zacatecas y al noreste del pueblo de Tayahua. El compositor Jorge Arturo Salinas Cisneros les compuso al matrimonio la canción «Para siempre juntos»,​ que Flor Silvestre grabó para su álbum Me regalo contigo (1994).

En una entrevista con la revista Gente!, Dalia Inés habló acerca de su admiración por Antonio Aguilar: «Siempre lo quise como a mi papa. No me gusta ponerle a las cosas un nombre que no es, pero él me crió, me dio cariño y calor desde chica. Tiene todo mi cariño y respeto». Agregó: «De mi mamá y su esposo [Antonio Aguilar] aprendí que, aunque la vida te dé fortuna, nunca debes olvidar que te la dio el pueblo, que sus centavitos juntaron para ver tu espectáculo, por eso debemos dedicar nuestro trabajo a la gente».

Wikipedia